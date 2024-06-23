https://ria.ru/20240623/ataka-1954891374.html
В Крыму призвали созвать Совбез ООН из-за атаки ВСУ на Севастополь
В Крыму призвали созвать Совбез ООН из-за атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 23.06.2024
В Крыму призвали созвать Совбез ООН из-за атаки ВСУ на Севастополь
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что удар ВСУ американскими ракетами по Севастополю - это веский повод для созыва... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T18:32
2024-06-23T18:32
2024-06-23T18:32
специальная военная операция на украине
в мире
севастополь
киев
вашингтон (штат)
заур смирнов
михаил развожаев
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что удар ВСУ американскими ракетами по Севастополю - это веский повод для созыва Совбеза ООН. "Гибель мирных россиян, в том числе детей, в результате обстрела американскими ракетами Севастополя - очередной шаг к эскалации украинского конфликта, грозящий перерасти в международное военное противостояние. Это является веским поводом для созыва Совбеза ООН, который обязан осудить действия Киева и Вашингтона, а также принять решения о недопущении подобных действий впредь", - сказал Смирнов. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По его словам, по последним данным, из-за ракетной атаки ВСУ пострадали 119 человек, погибли пятеро, из них трое детей и двое взрослых. В Севастополе и Республике Крым 24 июня объявлен Днем траура. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954880689.html
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киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Крыму призвали созвать Совбез ООН из-за атаки ВСУ на Севастополь
Глава крымской миссии Смирнов назвал удар ВСУ по Севастополю поводом для СБ ООН