https://ria.ru/20240623/ataka-1954891374.html

В Крыму призвали созвать Совбез ООН из-за атаки ВСУ на Севастополь

В Крыму призвали созвать Совбез ООН из-за атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 23.06.2024

В Крыму призвали созвать Совбез ООН из-за атаки ВСУ на Севастополь

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что удар ВСУ американскими ракетами по Севастополю - это веский повод для созыва... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T18:32

2024-06-23T18:32

2024-06-23T18:32

специальная военная операция на украине

в мире

севастополь

киев

вашингтон (штат)

заур смирнов

михаил развожаев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954879013_0:337:2888:1962_1920x0_80_0_0_4a00f9ca0b828c9f5eeeac4eeb193d08.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что удар ВСУ американскими ракетами по Севастополю - это веский повод для созыва Совбеза ООН. "Гибель мирных россиян, в том числе детей, в результате обстрела американскими ракетами Севастополя - очередной шаг к эскалации украинского конфликта, грозящий перерасти в международное военное противостояние. Это является веским поводом для созыва Совбеза ООН, который обязан осудить действия Киева и Вашингтона, а также принять решения о недопущении подобных действий впредь", - сказал Смирнов. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По его словам, по последним данным, из-за ракетной атаки ВСУ пострадали 119 человек, погибли пятеро, из них трое детей и двое взрослых. В Севастополе и Республике Крым 24 июня объявлен Днем траура. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954880689.html

севастополь

киев

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, севастополь, киев, вашингтон (штат), заур смирнов, михаил развожаев, вооруженные силы украины, оон, совет безопасности оон