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В Севастополе назвали ракетную атаку ВСУ террористическим актом
В Севастополе назвали ракетную атаку ВСУ террористическим актом - РИА Новости, 23.06.2024
В Севастополе назвали ракетную атаку ВСУ террористическим актом
Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин назвал ракетную атаку украинских войск на город террористическим актом. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T14:43
2024-06-23T14:43
2024-06-23T16:55
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин назвал ракетную атаку украинских войск на город террористическим актом. "В связи со случившимся террористическим актом сообщаю. Система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах", - написал Кулагин в своем Telegram-канале. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаев, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным, из-за ракетной атаки ВСУ пострадали 22 человека, двое, один их которых 2-летний ребенок, погибли. По его словам, операционные развернуты, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
https://ria.ru/20240623/vsu-1954346159.html
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Севастополе назвали ракетную атаку ВСУ террористическим актом
Замглавы Севастополя Кулагин назвал ракетную атаку ВСУ террористическим актом