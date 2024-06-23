https://ria.ru/20240623/ataka-1954858093.html

В Севастополе назвали ракетную атаку ВСУ террористическим актом

В Севастополе назвали ракетную атаку ВСУ террористическим актом - РИА Новости, 23.06.2024

В Севастополе назвали ракетную атаку ВСУ террористическим актом

Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин назвал ракетную атаку украинских войск на город террористическим актом. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T14:43

2024-06-23T14:43

2024-06-23T16:55

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин назвал ракетную атаку украинских войск на город террористическим актом. "В связи со случившимся террористическим актом сообщаю. Система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах", - написал Кулагин в своем Telegram-канале. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаев, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным, из-за ракетной атаки ВСУ пострадали 22 человека, двое, один их которых 2-летний ребенок, погибли. По его словам, операционные развернуты, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

https://ria.ru/20240623/vsu-1954346159.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms