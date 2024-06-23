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В Севастополе после атаки ВСУ погибли взрослый и ребенок - РИА Новости, 23.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 23.06.2024 (обновлено: 16:55 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/ataka-1954845563.html
В Севастополе после атаки ВСУ погибли взрослый и ребенок
В Севастополе после атаки ВСУ погибли взрослый и ребенок - РИА Новости, 23.06.2024
В Севастополе после атаки ВСУ погибли взрослый и ребенок
Два мирных жителя, один из них двухлетний ребенок, погибли после атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:31
2024-06-23T16:55
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Два мирных жителя, один из них двухлетний ребенок, погибли после атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.&quot;Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Мобилизованы все силы&quot;, — добавил он.Развожаев отметил, что число обратившихся за медпомощью выросло до 22 человек.Перед этим он сообщал о 12 пострадавших, включая двух детей, в Учкуевке и еще двух раненых в Любимовке.Как рассказал губернатор, военные отразили ракетную атаку на Севастополь, уничтожив пять воздушных целей, но их осколки упали в прибрежной зоне.Киев практически ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Накануне ночью в Смоленской области уничтожили два БПЛА.
https://ria.ru/20240623/vsu-1954346159.html
https://ria.ru/20240623/gladkov-1954830973.html
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севастополь, михаил развожаев, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Севастополе после атаки ВСУ погибли взрослый и ребенок

Развожаев: при ракетной атаке ВСУ на Севастополь погибли два мирных жителя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на город с территории мемориального комплекса "Малахов курган" в Севастополе
Вид на город с территории мемориального комплекса Малахов курган в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на город с территории мемориального комплекса "Малахов курган" в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Два мирных жителя, один из них двухлетний ребенок, погибли после атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.
«

"Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Мобилизованы все силы", — добавил он.

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Развожаев отметил, что число обратившихся за медпомощью выросло до 22 человек.
Перед этим он сообщал о 12 пострадавших, включая двух детей, в Учкуевке и еще двух раненых в Любимовке.
Как рассказал губернатор, военные отразили ракетную атаку на Севастополь, уничтожив пять воздушных целей, но их осколки упали в прибрежной зоне.
Киев практически ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Накануне ночью в Смоленской области уничтожили два БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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