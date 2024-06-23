https://ria.ru/20240623/ataka-1954840236.html
В Севастополе 14 человек ранены после отражения ракетной атаки
В Севастополе 14 человек ранены после отражения ракетной атаки - РИА Новости, 23.06.2024
В Севастополе 14 человек ранены после отражения ракетной атаки
После отражения ракетной атаки в Севастополе ранены 14 человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:50
2024-06-23T12:50
2024-06-23T16:55
специальная военная операция на украине
севастополь
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. После отражения ракетной атаки в Севастополе ранены 14 человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram."Отражение ракетной атаки завершено. По предварительной информации, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По предварительной информации спасательной службы, в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей, получили осколочные ранения", — уточнил он.По предварительной информации, еще два человека получили осколочные ранения в Любимовке. Кроме того, на территории одного из ТСН на Северной стороне при падении осколков ракеты возникло небольшое возгорание жилого дома."В районе пансионата "Лазурь" горит лес на территории 150 квадратных метров. Пожарные расчеты выехали на место. Напоминаю всем: об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место", — добавил глава города.Киев практически ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Накануне ночью в Смоленской области уничтожили два БПЛА.
https://ria.ru/20240623/vsu-1954346159.html
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севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Севастополе 14 человек ранены после отражения ракетной атаки
После отражения ракетной атаки в Севастополе ранены 14 человек