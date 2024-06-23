Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе 14 человек ранены после отражения ракетной атаки - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 23.06.2024 (обновлено: 16:55 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/ataka-1954840236.html
В Севастополе 14 человек ранены после отражения ракетной атаки
В Севастополе 14 человек ранены после отражения ракетной атаки - РИА Новости, 23.06.2024
В Севастополе 14 человек ранены после отражения ракетной атаки
После отражения ракетной атаки в Севастополе ранены 14 человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:50
2024-06-23T16:55
специальная военная операция на украине
севастополь
обстрел севастополя ракетами atacms
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579989168_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_3528404888ec5738ba5b9985308aff28.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. После отражения ракетной атаки в Севастополе ранены 14 человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.&quot;Отражение ракетной атаки завершено. По предварительной информации, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По предварительной информации спасательной службы, в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей, получили осколочные ранения&quot;, — уточнил он.По предварительной информации, еще два человека получили осколочные ранения в Любимовке. Кроме того, на территории одного из ТСН на Северной стороне при падении осколков ракеты возникло небольшое возгорание жилого дома.&quot;В районе пансионата &quot;Лазурь&quot; горит лес на территории 150 квадратных метров. Пожарные расчеты выехали на место. Напоминаю всем: об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место&quot;, — добавил глава города.Киев практически ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Накануне ночью в Смоленской области уничтожили два БПЛА.
https://ria.ru/20240623/vsu-1954346159.html
https://ria.ru/20240623/gladkov-1954830973.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579989168_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_c05aec1aad7899c614f216bb1e2b378c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Севастополе 14 человек ранены после отражения ракетной атаки

После отражения ракетной атаки в Севастополе ранены 14 человек

© РИА Новости / Светлана Баева Вид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Светлана Баева
Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. После отражения ракетной атаки в Севастополе ранены 14 человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.
«

"Отражение ракетной атаки завершено. По предварительной информации, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По предварительной информации спасательной службы, в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей, получили осколочные ранения", — уточнил он.

Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
"Есть личный мотив". ВСУ ждет революция сверху
Вчера, 08:00
По предварительной информации, еще два человека получили осколочные ранения в Любимовке.
Кроме того, на территории одного из ТСН на Северной стороне при падении осколков ракеты возникло небольшое возгорание жилого дома.
«

"В районе пансионата "Лазурь" горит лес на территории 150 квадратных метров. Пожарные расчеты выехали на место. Напоминаю всем: об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место", — добавил глава города.

Киев практически ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Накануне ночью в Смоленской области уничтожили два БПЛА.
Последствия удара ВСУ в Грайвороне
В Грайвороне погиб мирный житель, еще трое ранены после удара ВСУ
Вчера, 11:34
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала