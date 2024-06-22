https://ria.ru/20240622/zapret-1954737423.html

Власти ввели запрет на приватизацию имущества религиозного назначения

Власти ввели запрет на приватизацию имущества религиозного назначения - РИА Новости, 22.06.2024

Власти ввели запрет на приватизацию имущества религиозного назначения

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения, разработанный по инициативе Русской православной... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T15:43

2024-06-22T15:43

2024-06-22T15:43

религия

россия

владимир путин

сергей гаврилов

русская православная церковь

московская патриархия

госдума рф

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения, разработанный по инициативе Русской православной церкви. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Он вводит прямой запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Также закон признает недействительными сделки приватизации религиозных объектов, заключенные с 14 декабря 2010 года, когда вступил в силу федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности". Из этой нормы сделаны некоторые исключения. Как поясняла РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега), норма о недействительности сделок не коснется жилых помещений. Основной задачей закона является защита религиозного имущества от внешнего посягательства, пояснял журналистам один из его авторов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Ранее законодательство РФ фактически допускало продажу государством или органом местного самоуправления религиозного имущества частному собственнику. Последний мог перепрофилировать объект для целей, не совместимых с религией (например, разместить в здании храма бар или фитнес-клуб), что оскорбляло чувства верующих. Принятие закона было инициировано Русской православной церковью, а в его разработке непосредственно участвовало правовое управление Московской патриархии.

https://ria.ru/20231212/zakon-1915295359.html

https://ria.ru/20240604/zakon-1950496854.html

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россия, владимир путин, сергей гаврилов, русская православная церковь, московская патриархия, госдума рф