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Власти ввели запрет на приватизацию имущества религиозного назначения
Власти ввели запрет на приватизацию имущества религиозного назначения - РИА Новости, 22.06.2024
Власти ввели запрет на приватизацию имущества религиозного назначения
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения, разработанный по инициативе Русской православной... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T15:43
2024-06-22T15:43
2024-06-22T15:43
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения, разработанный по инициативе Русской православной церкви. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Он вводит прямой запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Также закон признает недействительными сделки приватизации религиозных объектов, заключенные с 14 декабря 2010 года, когда вступил в силу федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности". Из этой нормы сделаны некоторые исключения. Как поясняла РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега), норма о недействительности сделок не коснется жилых помещений. Основной задачей закона является защита религиозного имущества от внешнего посягательства, пояснял журналистам один из его авторов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Ранее законодательство РФ фактически допускало продажу государством или органом местного самоуправления религиозного имущества частному собственнику. Последний мог перепрофилировать объект для целей, не совместимых с религией (например, разместить в здании храма бар или фитнес-клуб), что оскорбляло чувства верующих. Принятие закона было инициировано Русской православной церковью, а в его разработке непосредственно участвовало правовое управление Московской патриархии.
https://ria.ru/20231212/zakon-1915295359.html
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россия, владимир путин, сергей гаврилов, русская православная церковь, московская патриархия, госдума рф
Религия, Россия, Владимир Путин, Сергей Гаврилов, Русская православная церковь, Московская Патриархия, Госдума РФ
Власти ввели запрет на приватизацию имущества религиозного назначения
Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения, разработанный по инициативе Русской православной церкви. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Он вводит прямой запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Также закон признает недействительными сделки приватизации религиозных объектов, заключенные с 14 декабря 2010 года, когда вступил в силу федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".
Из этой нормы сделаны некоторые исключения. Как поясняла РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии
игуменья Ксения (Чернега), норма о недействительности сделок не коснется жилых помещений.
Основной задачей закона является защита религиозного имущества от внешнего посягательства, пояснял журналистам один из его авторов, председатель комитета Госдумы
по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов
.
Ранее законодательство РФ фактически допускало продажу государством или органом местного самоуправления религиозного имущества частному собственнику. Последний мог перепрофилировать объект для целей, не совместимых с религией (например, разместить в здании храма бар или фитнес-клуб), что оскорбляло чувства верующих.
Принятие закона было инициировано Русской православной церковью, а в его разработке непосредственно участвовало правовое управление Московской патриархии.