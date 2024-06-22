https://ria.ru/20240622/zakon-1954753127.html

В России ввели налоговые льготы для СЭЗ в приграничных с Украиной регионах

В России ввели налоговые льготы для СЭЗ в приграничных с Украиной регионах - РИА Новости, 22.06.2024

В России ввели налоговые льготы для СЭЗ в приграничных с Украиной регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 июля 2024 года ввести налоговые льготы для участников свободной экономической зоны (СЭЗ),... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T17:14

2024-06-22T17:14

2024-06-22T18:03

экономика

россия

курская область

украина

владимир путин

михаил мишустин

надежда школкина

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 июля 2024 года ввести налоговые льготы для участников свободной экономической зоны (СЭЗ), которая будет создана на отдельных территориях в Белгородской, Брянской и Курской областях. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Он входит в пакет с другой законодательной инициативой – о распространении преференциального режима СЭЗ на отдельные территории субъектов РФ, прилегающие к территориям Украины и (или) Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Конкретные регионы не указаны – их определит правительство. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснял, что речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях. Закон вносит сопутствующие изменения в Налоговый кодекс. Они, в частности, на 10 лет обнуляют для инвесторов на этих территориях федеральную часть ставки налога на прибыль. А регионы смогут устанавливать ставку налога на прибыль, зачисляемого в их бюджеты, в диапазоне от 0 до 13,5%. Организации также на 10 лет освобождаются от налога на имущество (с момента его принятия на учет) и на три года - от земельного налога (с момента возникновения права собственности на земельный участок). Помимо этого, для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается единый пониженный тариф страховых взносов (7,6% при базовой ставке 30%). Для участников этой СЭЗ также предусматривается нулевой акциз на жидкую сталь, освобождение от НДПИ на уголь и железную руду, применение процедуры свободной таможенной зоны и ускоренной амортизации основных средств. Пресс-служба Минэкономразвития ранее поясняла, что при разработке этого льготного механизма за основу был взят опыт Дальнего Востока: преференции получит не весь регион, а конкретные локации, которые утвердит правительство. Режим СЭЗ поддержит три категории инвесторов - предприятия, пострадавшие в результате обстрелов; производства, которые нужно перевести в более безопасные локации; а также бизнес, для которого льготы станут стимулом начать новый проект. Преференции позволят резидентам СЭЗ не только восстановить, но и построить новые производства, говорила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. При этом инвестициями будут считаться и средства, направленные на восстановление предприятий, разрушенных в результате обстрелов. Таким образом, по словам депутата, планируется восстановить около 300 предприятий и привлечь более 80 миллиардов рублей инвестиций за 5 лет.

https://ria.ru/20240622/putin-1954733900.html

https://ria.ru/20240403/sez-1937572748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, курская область, украина, владимир путин, михаил мишустин, надежда школкина, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф