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В России ввели налоговые льготы для СЭЗ в приграничных с Украиной регионах - РИА Новости, 22.06.2024
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17:14 22.06.2024 (обновлено: 18:03 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/zakon-1954753127.html
В России ввели налоговые льготы для СЭЗ в приграничных с Украиной регионах
В России ввели налоговые льготы для СЭЗ в приграничных с Украиной регионах - РИА Новости, 22.06.2024
В России ввели налоговые льготы для СЭЗ в приграничных с Украиной регионах
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 июля 2024 года ввести налоговые льготы для участников свободной экономической зоны (СЭЗ),... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T17:14
2024-06-22T18:03
экономика
россия
курская область
украина
владимир путин
михаил мишустин
надежда школкина
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 июля 2024 года ввести налоговые льготы для участников свободной экономической зоны (СЭЗ), которая будет создана на отдельных территориях в Белгородской, Брянской и Курской областях. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Он входит в пакет с другой законодательной инициативой – о распространении преференциального режима СЭЗ на отдельные территории субъектов РФ, прилегающие к территориям Украины и (или) Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Конкретные регионы не указаны – их определит правительство. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснял, что речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях. Закон вносит сопутствующие изменения в Налоговый кодекс. Они, в частности, на 10 лет обнуляют для инвесторов на этих территориях федеральную часть ставки налога на прибыль. А регионы смогут устанавливать ставку налога на прибыль, зачисляемого в их бюджеты, в диапазоне от 0 до 13,5%. Организации также на 10 лет освобождаются от налога на имущество (с момента его принятия на учет) и на три года - от земельного налога (с момента возникновения права собственности на земельный участок). Помимо этого, для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается единый пониженный тариф страховых взносов (7,6% при базовой ставке 30%). Для участников этой СЭЗ также предусматривается нулевой акциз на жидкую сталь, освобождение от НДПИ на уголь и железную руду, применение процедуры свободной таможенной зоны и ускоренной амортизации основных средств. Пресс-служба Минэкономразвития ранее поясняла, что при разработке этого льготного механизма за основу был взят опыт Дальнего Востока: преференции получит не весь регион, а конкретные локации, которые утвердит правительство. Режим СЭЗ поддержит три категории инвесторов - предприятия, пострадавшие в результате обстрелов; производства, которые нужно перевести в более безопасные локации; а также бизнес, для которого льготы станут стимулом начать новый проект. Преференции позволят резидентам СЭЗ не только восстановить, но и построить новые производства, говорила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. При этом инвестициями будут считаться и средства, направленные на восстановление предприятий, разрушенных в результате обстрелов. Таким образом, по словам депутата, планируется восстановить около 300 предприятий и привлечь более 80 миллиардов рублей инвестиций за 5 лет.
https://ria.ru/20240622/putin-1954733900.html
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экономика, россия, курская область, украина, владимир путин, михаил мишустин, надежда школкина, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф
Экономика, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Надежда Школкина, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ
В России ввели налоговые льготы для СЭЗ в приграничных с Украиной регионах

Путин подписал закон о налоговых льготах для СЭЗ в граничащих с Украиной районах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 июля 2024 года ввести налоговые льготы для участников свободной экономической зоны (СЭЗ), которая будет создана на отдельных территориях в Белгородской, Брянской и Курской областях. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Он входит в пакет с другой законодательной инициативой – о распространении преференциального режима СЭЗ на отдельные территории субъектов РФ, прилегающие к территориям Украины и (или) Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Конкретные регионы не указаны – их определит правительство. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснял, что речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях.
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
В Белгородской, Брянской и Курской областях будет действовать режим СЭЗ
Вчера, 15:27
Закон вносит сопутствующие изменения в Налоговый кодекс. Они, в частности, на 10 лет обнуляют для инвесторов на этих территориях федеральную часть ставки налога на прибыль. А регионы смогут устанавливать ставку налога на прибыль, зачисляемого в их бюджеты, в диапазоне от 0 до 13,5%. Организации также на 10 лет освобождаются от налога на имущество (с момента его принятия на учет) и на три года - от земельного налога (с момента возникновения права собственности на земельный участок).
Помимо этого, для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается единый пониженный тариф страховых взносов (7,6% при базовой ставке 30%). Для участников этой СЭЗ также предусматривается нулевой акциз на жидкую сталь, освобождение от НДПИ на уголь и железную руду, применение процедуры свободной таможенной зоны и ускоренной амортизации основных средств.
Пресс-служба Минэкономразвития ранее поясняла, что при разработке этого льготного механизма за основу был взят опыт Дальнего Востока: преференции получит не весь регион, а конкретные локации, которые утвердит правительство. Режим СЭЗ поддержит три категории инвесторов - предприятия, пострадавшие в результате обстрелов; производства, которые нужно перевести в более безопасные локации; а также бизнес, для которого льготы станут стимулом начать новый проект.
Преференции позволят резидентам СЭЗ не только восстановить, но и построить новые производства, говорила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. При этом инвестициями будут считаться и средства, направленные на восстановление предприятий, разрушенных в результате обстрелов. Таким образом, по словам депутата, планируется восстановить около 300 предприятий и привлечь более 80 миллиардов рублей инвестиций за 5 лет.
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Проект закона о создании СЭЗ в приграничных регионах рассмотрят в пятницу
3 апреля, 13:36
 
ЭкономикаРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинМихаил МишустинНадежда ШколкинаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Госдума РФ
 
 
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