https://ria.ru/20240622/zakon-1954742245.html

Путин подписал закон, позволяющий выбирать исполнителя соцзаказа

Путин подписал закон, позволяющий выбирать исполнителя соцзаказа - РИА Новости, 22.06.2024

Путин подписал закон, позволяющий выбирать исполнителя соцзаказа

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам выбирать исполнителя социального заказа на едином портале государственных и муниципальных... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T16:18

2024-06-22T16:18

2024-06-22T16:19

россия

алексей лавров

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам выбирать исполнителя социального заказа на едином портале государственных и муниципальных услуг. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон обеспечивает возможность использовать этот портал при выборе исполнителя государственных и муниципальных услуг в социальной сфере, а также при подаче в уполномоченный орган заявления об их предоставлении, неоказании или ненадлежащем оказании. Информация об услугах, оказываемых в рамках государственного или муниципального соцзаказа, будет размещаться в системе "Электронный бюджет". Это облегчит все административные моменты и расширит возможности граждан, говорил ранее замглавы Минфина Алексей Лавров. Социальный заказ "означает описание финансовых и натуральных показателей объема услуг, которые бюджеты обязуются профинансировать для граждан, и внедрение права граждан на выбор исполнителя с помощью социальных сертификатов, которыми сейчас охвачено около 500 тысяч человек", пояснял он. Кроме того, негосударственным организациям, которые вкладывают средства в социальную инфраструктуру, будут предоставляться преференции при отборе исполнителей соцзаказа. Причем ими смогут воспользоваться не только стороны соглашений о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве или концессионных соглашений, но и лица, которых они привлекли для исполнения обязательств по ним. На федеральном, региональном и муниципальном уровне, помимо порядка формирования соцзаказов на оказание государственных или муниципальных услуг, будет утверждаться и перечень услуг, на которые формируется такой заказ. Соответствующие изменения вносятся в закон о государственном (муниципальном) заказе на оказание услуг в социальной сфере. По информации Минфина РФ, с 2021 года и до конца 2024 года в стране проходит эксперимент по привлечению некоммерческих организаций и частного бизнеса к исполнению соцзаказа за счет госбюджета. В эксперименте участвуют 38 субъектов РФ, а соцзаказом охвачены 6,9 миллиона потребителей. Исполнителей услуг при этом выбирают на конкурентной основе. Оказывать услуги в рамках соцзаказа можно по таким направлениям, как социальное обслуживание, спортивная подготовка, содействие занятости, туризм, паллиативная медицинская помощь, санаторно-курортное лечение, физкультурно-оздоровительные услуги. Президент также подписал закон, вносящий сопутствующие изменения в Бюджетный кодекс (БК). Сейчас соглашения на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере могут заключаться лишь на срок оказания такой услуги. Документ разрешает заключать соглашения об оказании этих услуг и на иные сроки. Практика показывает, что возникает потребность в периодическом возобновлении этих соглашений, и в ряде случаев их удобнее заключать на более долгий срок, пояснял Лавров. БК также дополняется положением, позволяющем правительству России, региональным и местным органам власти определять случаи заключения соглашений о предоставлении субсидий для исполнения государственного (муниципального) соцзаказа на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств, а также определять порядок заключения таких соглашений. Эти изменения позволят упростить реализацию проектов в рамках социального заказа, отмечал замминистра. Оба новых закона вступают в силу через 10 дней после официального опубликования.

https://ria.ru/20230918/pasport-1897067045.html

https://ria.ru/20231225/gosuslugi-1917946932.html

https://ria.ru/20240422/putin-1941598297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, алексей лавров, владимир путин, общество