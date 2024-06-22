Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о праве заключенных в СИЗО на длительные свидания - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 22.06.2024 (обновлено: 16:17 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/zakon-1954739418.html
Путин подписал закон о праве заключенных в СИЗО на длительные свидания
Путин подписал закон о праве заключенных в СИЗО на длительные свидания - РИА Новости, 22.06.2024
Путин подписал закон о праве заключенных в СИЗО на длительные свидания
Владимир Путин подписал закон, разрешающий длительные свидания с родственниками для заключенных в СИЗО, соответствующий документ размещен на портале... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T15:55
2024-06-22T16:17
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, разрешающий длительные свидания с родственниками для заключенных в СИЗО, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон реализует постановление Конституционного суда, которым признано нарушение права осужденных в СИЗО на свидание с родственниками. Как подчеркнули в инстанции, лица, приговоренные к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, воспитательной колонии или тюрьме и оставленные в следственном изоляторе либо переведенные в него для участия в судебном разбирательстве в качестве обвиняемого, лишаются права на длительные свидания без установленных законом оснований. Документ вносит изменения в Уголовно-исполнительный кодекс. Нововведениями устанавливается право указанной категории осужденных на длительные свидания с родственниками и иными лицами за исключением встреч с защитником и нотариусом. Кроме того, предусмотрена замена этого права на краткосрочное свидание или телефонный разговор. Закон вступит в силу через полгода.
https://ria.ru/20240323/putin-1935347581.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о праве заключенных в СИЗО на длительные свидания

Путин подписал закон, разрешающий длительные свидания с родственниками в СИЗО

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, разрешающий длительные свидания с родственниками для заключенных в СИЗО, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон реализует постановление Конституционного суда, которым признано нарушение права осужденных в СИЗО на свидание с родственниками. Как подчеркнули в инстанции, лица, приговоренные к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, воспитательной колонии или тюрьме и оставленные в следственном изоляторе либо переведенные в него для участия в судебном разбирательстве в качестве обвиняемого, лишаются права на длительные свидания без установленных законом оснований.
Документ вносит изменения в Уголовно-исполнительный кодекс. Нововведениями устанавливается право указанной категории осужденных на длительные свидания с родственниками и иными лицами за исключением встреч с защитником и нотариусом. Кроме того, предусмотрена замена этого права на краткосрочное свидание или телефонный разговор.
Закон вступит в силу через полгода.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Путин подписал закон о дополнительном свидании обвиняемого с ребенком
23 марта, 18:39
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала