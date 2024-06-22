https://ria.ru/20240622/zakon-1954739418.html
Путин подписал закон о праве заключенных в СИЗО на длительные свидания
Путин подписал закон о праве заключенных в СИЗО на длительные свидания - РИА Новости, 22.06.2024
Путин подписал закон о праве заключенных в СИЗО на длительные свидания
Владимир Путин подписал закон, разрешающий длительные свидания с родственниками для заключенных в СИЗО, соответствующий документ размещен на портале... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T15:55
2024-06-22T15:55
2024-06-22T16:17
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, разрешающий длительные свидания с родственниками для заключенных в СИЗО, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон реализует постановление Конституционного суда, которым признано нарушение права осужденных в СИЗО на свидание с родственниками. Как подчеркнули в инстанции, лица, приговоренные к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, воспитательной колонии или тюрьме и оставленные в следственном изоляторе либо переведенные в него для участия в судебном разбирательстве в качестве обвиняемого, лишаются права на длительные свидания без установленных законом оснований. Документ вносит изменения в Уголовно-исполнительный кодекс. Нововведениями устанавливается право указанной категории осужденных на длительные свидания с родственниками и иными лицами за исключением встреч с защитником и нотариусом. Кроме того, предусмотрена замена этого права на краткосрочное свидание или телефонный разговор. Закон вступит в силу через полгода.
https://ria.ru/20240323/putin-1935347581.html
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РИА Новости
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о праве заключенных в СИЗО на длительные свидания
Путин подписал закон, разрешающий длительные свидания с родственниками в СИЗО
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Владимир Путин подписал закон, разрешающий длительные свидания с родственниками для заключенных в СИЗО, соответствующий документ
размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон реализует постановление Конституционного суда, которым признано нарушение права осужденных в СИЗО на свидание с родственниками. Как подчеркнули в инстанции, лица, приговоренные к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, воспитательной колонии или тюрьме и оставленные в следственном изоляторе либо переведенные в него для участия в судебном разбирательстве в качестве обвиняемого, лишаются права на длительные свидания без установленных законом оснований.
Документ вносит изменения в Уголовно-исполнительный кодекс. Нововведениями устанавливается право указанной категории осужденных на длительные свидания с родственниками и иными лицами за исключением встреч с защитником и нотариусом. Кроме того, предусмотрена замена этого права на краткосрочное свидание или телефонный разговор.
Закон вступит в силу через полгода.