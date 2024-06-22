https://ria.ru/20240622/zagradotryady-1954655770.html

Украинский пленный рассказал о заградотрядах, расстреливающих "отказников"

Украинский пленный рассказал о заградотрядах, расстреливающих "отказников" - РИА Новости, 22.06.2024

Украинский пленный рассказал о заградотрядах, расстреливающих "отказников"

Заградотряды ВСУ, состоящие из недавно сформированных подразделений, расстреливают военных, отказывающихся выполнять боевые задания, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T04:36

2024-06-22T04:36

2024-06-22T09:29

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Заградотряды ВСУ, состоящие из недавно сформированных подразделений, расстреливают военных, отказывающихся выполнять боевые задания, рассказал РИА Новости украинский пленный Юрий Водян."Есть заградотряд, который ставится, и по возвращении на украинские позиции тебя просто могут свои расстрелять за то, что ты "отказник", — рассказал собеседник агентства. По его словам, если украинский военный отказывается выполнять задание, то шансов остаться в живых у него немного. В лучшем случае, как отметил Водян, "отказника" могут осудить на 10-15 лет."Как минимум изобьют и посадят снова, или просто пошлют на "нулевую" позицию, которая под очень жестким обстрелом. Выживай как хочешь", — добавил военнопленный.Водян, сославшись на рассказы бывших сослуживцев, сообщил, что иногда заградотряды формируют из недавно укомплектованных бригад, в других случаях — из тех же подразделений, из которых отбирают группу для отправки на задание."Послали на задание, где-то на какую-то позицию сзади закинули человек пять-десять, сказали: "Вот команда. Кто будет возвращаться — расстреливать. Свои, не свои — без разницы. Никого не пропускать". Вот это и называется заградотряд", — объяснил пленный.На этой неделе издание American Conservative обратило внимание на интервью боевика "Азова"* украинскому телеканалу, в котором тот признался, что его подразделение использовалось в качестве "мотивационного" для предотвращения отступления других украинских частей.Сам Водян ранее сообщил, что офицеры ВСУ запрещают украинским солдатам сдаваться в российский плен и выдают им инструкцию, как "правильно погибнуть".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240619/voennoplennyy-1953774377.html

https://ria.ru/20240620/azov-1954127970.html

https://ria.ru/20240619/moskalkova-1953978864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, в мире