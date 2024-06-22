https://ria.ru/20240622/zaes-1954788092.html
Несколько подразделений ЗАЭС были обесточены после атаки ВСУ
Несколько подразделений ЗАЭС были обесточены после атаки ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024
Несколько подразделений ЗАЭС были обесточены после атаки ВСУ
Несколько подразделений Запорожской атомной электростанции были обесточены из-за атаки украинских боевиков на подстанцию в городе Энергодар, рассказал... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T21:15
2024-06-22T21:15
2024-06-22T21:15
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ЭНЕРГОДАР, 22 июн – РИА Новости. Несколько подразделений Запорожской атомной электростанции были обесточены из-за атаки украинских боевиков на подстанцию в городе Энергодар, рассказал журналистам директор ЗАЭС Юрий Черничук. Ранее власти города сообщали об атаках украинских боевиков на подстанции, снабжающие Энергодар электричеством. Одна из них полностью выведена из строя. Также сообщалось о перебоях в работе связи и интернета. Позже власти города заявили о восстановлении электроснабжения города и о готовности подстанции к работе. "В результате повреждения этого трансформатора у нас остались без электроснабжения наши подразделения станции, такие как транспортный цех, наша типография, насосные станции, обеспечивающие подачу питьевой воды на объекты станции, наше управление производственно-технической комплектации, то есть склады с товарно-материальными ценностями, ну и ряд других объектов. Это, естественно, удар и непосредственный удар по критической инфраструктуре, обеспечивающей жизнеспособность станции. То есть можно сказать, что это удар по безопасности Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20240622/energodar-1954658026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Украина, Вооруженные силы Украины
Несколько подразделений ЗАЭС были обесточены после атаки ВСУ
Черничук: несколько подразделений ЗАЭС остались без света после атаки боевиков