https://ria.ru/20240622/zaes-1954788092.html

Несколько подразделений ЗАЭС были обесточены после атаки ВСУ

Несколько подразделений ЗАЭС были обесточены после атаки ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024

Несколько подразделений ЗАЭС были обесточены после атаки ВСУ

Несколько подразделений Запорожской атомной электростанции были обесточены из-за атаки украинских боевиков на подстанцию в городе Энергодар, рассказал... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T21:15

2024-06-22T21:15

2024-06-22T21:15

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

запорожская аэс

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947952604_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_3322f65157edfeebd2f65b50a823a90e.jpg

ЭНЕРГОДАР, 22 июн – РИА Новости. Несколько подразделений Запорожской атомной электростанции были обесточены из-за атаки украинских боевиков на подстанцию в городе Энергодар, рассказал журналистам директор ЗАЭС Юрий Черничук. Ранее власти города сообщали об атаках украинских боевиков на подстанции, снабжающие Энергодар электричеством. Одна из них полностью выведена из строя. Также сообщалось о перебоях в работе связи и интернета. Позже власти города заявили о восстановлении электроснабжения города и о готовности подстанции к работе. "В результате повреждения этого трансформатора у нас остались без электроснабжения наши подразделения станции, такие как транспортный цех, наша типография, насосные станции, обеспечивающие подачу питьевой воды на объекты станции, наше управление производственно-технической комплектации, то есть склады с товарно-материальными ценностями, ну и ряд других объектов. Это, естественно, удар и непосредственный удар по критической инфраструктуре, обеспечивающей жизнеспособность станции. То есть можно сказать, что это удар по безопасности Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20240622/energodar-1954658026.html

энергодар

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, энергодар, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины