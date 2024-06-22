https://ria.ru/20240622/zaes-1954746940.html
На ЗАЭС рассказали, что атаки ВСУ угрожают безопасности станции
На ЗАЭС рассказали, что атаки ВСУ угрожают безопасности станции - РИА Новости, 22.06.2024
На ЗАЭС рассказали, что атаки ВСУ угрожают безопасности станции
Атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру Энергодара угрожают безопасности Запорожской АЭС, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:41
2024-06-22T16:41
2024-06-22T16:41
энергодар
днепр (город)
европа
запорожская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180595_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_0fa21f697af4085786fc43ad1e98a1d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру Энергодара угрожают безопасности Запорожской АЭС, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Новые атаки несут угрозу безопасности для работы Запорожской АЭС и должны быть немедленно прекращены. Недопустимо ставить подобными террористическими актами под угрозу жизнедеятельность города и работу Запорожской АЭС", - сказала Яшина. Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. Ликвидировали последствия атаки после полудня субботы. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч". Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html
https://ria.ru/20240622/yashina-1954647101.html
энергодар
днепр (город)
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180595_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_1424c8613a52478441a2460875fe42d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Энергодар, Днепр (город), Европа, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
На ЗАЭС рассказали, что атаки ВСУ угрожают безопасности станции
Яшина: атаки ВСУ на энергоинфраструктуру Энергодара угрожают безопасности ЗАЭС