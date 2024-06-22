https://ria.ru/20240622/zaes-1954746940.html

На ЗАЭС рассказали, что атаки ВСУ угрожают безопасности станции

На ЗАЭС рассказали, что атаки ВСУ угрожают безопасности станции - РИА Новости, 22.06.2024

На ЗАЭС рассказали, что атаки ВСУ угрожают безопасности станции

Атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру Энергодара угрожают безопасности Запорожской АЭС, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T16:41

2024-06-22T16:41

2024-06-22T16:41

энергодар

днепр (город)

европа

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру Энергодара угрожают безопасности Запорожской АЭС, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Новые атаки несут угрозу безопасности для работы Запорожской АЭС и должны быть немедленно прекращены. Недопустимо ставить подобными террористическими актами под угрозу жизнедеятельность города и работу Запорожской АЭС", - сказала Яшина. Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. Ликвидировали последствия атаки после полудня субботы. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч". Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html

https://ria.ru/20240622/yashina-1954647101.html

энергодар

днепр (город)

европа

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энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс, вооруженные силы украины