На ЗАЭС раскрыли, какие угрозы создают атаки ВСУ на объекты инфраструктуры
При атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" нарушилось функционирование инфраструктуры
Запорожская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов, сообщается в Telegram-канале электростанции.
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"Повреждение подстанции "Радуга" в результате атаки ВСУ нарушило штатное функционирование объектов станции, таких как как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе станции заявили, что атаки украинской армии на ключевую инфраструктуру Энергодара в Запорожской области, а именно - на подстанции, создают угрозу для жизнеобеспечения города, в котором живут сотрудники Запорожской АЭС.
ВСУ на этой недели атаковали дронами две подстанции, снабжающие Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Сначала подстанцию "Луч", полностью ее уничтожив, затем вечером в пятницу нанесли удар по подстанции "Радуга", повредив трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды.
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"Повторная атака на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара создает угрозу жизнеобеспечения города. В городе живут сотрудники ЗАЭС, обеспечивающие безопасную эксплуатацию станции. И такие террористические акты со стороны ВСУ могут сказаться на обеспечении ядерной безопасности Запорожской АЭС", - сообщается в Telegram-канале станции.
Отмечается, что меры по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС после удара ВСУ осуществляются в полном объеме.
Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.