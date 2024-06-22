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На ЗАЭС раскрыли, какие угрозы создают атаки ВСУ на объекты инфраструктуры - РИА Новости, 22.06.2024
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11:44 22.06.2024 (обновлено: 12:38 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html
На ЗАЭС раскрыли, какие угрозы создают атаки ВСУ на объекты инфраструктуры
На ЗАЭС раскрыли, какие угрозы создают атаки ВСУ на объекты инфраструктуры - РИА Новости, 22.06.2024
На ЗАЭС раскрыли, какие угрозы создают атаки ВСУ на объекты инфраструктуры
В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T11:44
2024-06-22T12:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская аэс
в мире
энергодар
запорожская область
днепр (город)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов, сообщается в Telegram-канале электростанции."Повреждение подстанции "Радуга" в результате атаки ВСУ нарушило штатное функционирование объектов станции, таких как как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения", - говорится в сообщении.В пресс-службе станции заявили, что атаки украинской армии на ключевую инфраструктуру Энергодара в Запорожской области, а именно - на подстанции, создают угрозу для жизнеобеспечения города, в котором живут сотрудники Запорожской АЭС.ВСУ на этой недели атаковали дронами две подстанции, снабжающие Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Сначала подстанцию "Луч", полностью ее уничтожив, затем вечером в пятницу нанесли удар по подстанции "Радуга", повредив трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды."Повторная атака на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара создает угрозу жизнеобеспечения города. В городе живут сотрудники ЗАЭС, обеспечивающие безопасную эксплуатацию станции. И такие террористические акты со стороны ВСУ могут сказаться на обеспечении ядерной безопасности Запорожской АЭС", - сообщается в Telegram-канале станции.Отмечается, что меры по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС после удара ВСУ осуществляются в полном объеме.Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240622/spetsoperatsiya-1954666992.html
https://ria.ru/20240616/rogov-1953279257.html
https://ria.ru/20240617/magate-1953305668.html
энергодар
запорожская область
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вооруженные силы украины, запорожская аэс, в мире, энергодар, запорожская область, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, В мире, Энергодар, Запорожская область, Днепр (город)
На ЗАЭС раскрыли, какие угрозы создают атаки ВСУ на объекты инфраструктуры

При атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" нарушилось функционирование инфраструктуры

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Запорожская АЭС
 Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов, сообщается в Telegram-канале электростанции.
«
"Повреждение подстанции "Радуга" в результате атаки ВСУ нарушило штатное функционирование объектов станции, таких как как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе станции заявили, что атаки украинской армии на ключевую инфраструктуру Энергодара в Запорожской области, а именно - на подстанции, создают угрозу для жизнеобеспечения города, в котором живут сотрудники Запорожской АЭС.
ВСУ на этой недели атаковали дронами две подстанции, снабжающие Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Сначала подстанцию "Луч", полностью ее уничтожив, затем вечером в пятницу нанесли удар по подстанции "Радуга", повредив трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды.
«
"Повторная атака на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара создает угрозу жизнеобеспечения города. В городе живут сотрудники ЗАЭС, обеспечивающие безопасную эксплуатацию станции. И такие террористические акты со стороны ВСУ могут сказаться на обеспечении ядерной безопасности Запорожской АЭС", - сообщается в Telegram-канале станции.
Отмечается, что меры по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС после удара ВСУ осуществляются в полном объеме.
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Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСВ миреЭнергодарЗапорожская областьДнепр (город)
 
 
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