https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html

На ЗАЭС раскрыли, какие угрозы создают атаки ВСУ на объекты инфраструктуры

На ЗАЭС раскрыли, какие угрозы создают атаки ВСУ на объекты инфраструктуры - РИА Новости, 22.06.2024

На ЗАЭС раскрыли, какие угрозы создают атаки ВСУ на объекты инфраструктуры

В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T11:44

2024-06-22T11:44

2024-06-22T12:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов, сообщается в Telegram-канале электростанции."Повреждение подстанции "Радуга" в результате атаки ВСУ нарушило штатное функционирование объектов станции, таких как как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения", - говорится в сообщении.В пресс-службе станции заявили, что атаки украинской армии на ключевую инфраструктуру Энергодара в Запорожской области, а именно - на подстанции, создают угрозу для жизнеобеспечения города, в котором живут сотрудники Запорожской АЭС.ВСУ на этой недели атаковали дронами две подстанции, снабжающие Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Сначала подстанцию "Луч", полностью ее уничтожив, затем вечером в пятницу нанесли удар по подстанции "Радуга", повредив трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды."Повторная атака на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара создает угрозу жизнеобеспечения города. В городе живут сотрудники ЗАЭС, обеспечивающие безопасную эксплуатацию станции. И такие террористические акты со стороны ВСУ могут сказаться на обеспечении ядерной безопасности Запорожской АЭС", - сообщается в Telegram-канале станции.Отмечается, что меры по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС после удара ВСУ осуществляются в полном объеме.Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240622/spetsoperatsiya-1954666992.html

https://ria.ru/20240616/rogov-1953279257.html

https://ria.ru/20240617/magate-1953305668.html

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вооруженные силы украины, запорожская аэс, в мире, энергодар, запорожская область, днепр (город)