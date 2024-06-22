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Директор Брестской крепости рассказал о ситуации со списком наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 22.06.2024
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17:18 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/yunesko-1954753581.html
Директор Брестской крепости рассказал о ситуации со списком наследия ЮНЕСКО
Директор Брестской крепости рассказал о ситуации со списком наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 22.06.2024
Директор Брестской крепости рассказал о ситуации со списком наследия ЮНЕСКО
Директор мемориального комплекса "Брестская крепость – герой" Александр Коркотадзе заявил РИА Новости, что отказ во включении крепости в список Всемирного... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T17:18
2024-06-22T17:18
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БРЕСТ, 22 июн – РИА Новости. Директор мемориального комплекса "Брестская крепость – герой" Александр Коркотадзе заявил РИА Новости, что отказ во включении крепости в список Всемирного наследия ЮНЕСКО станет вопиющим случаем, но выразил надежду, что организация все же взвешенно относится к истории. Генеральная прокуратура Белоруссии в феврале сообщила, что внесла предложение в Совет министров республики относительно включения мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее крепость как фортификационное сооружение XIX – начала XX века было включено в предварительный список ЮНЕСКО, но в 2016-2017 годах ее исключили, предположительно, из-за наличия на территории монументов Великой Отечественной войны. А до 2021 года действовал мораторий на внесение в список ЮНЕСКО объектов, связанных с событиями военной истории. Прокуратура сейчас предложила довести до мирового сообщества Брестскую крепость не в качестве форта XIX века, а как мемориал Великой Отечественной войны. "Надеемся, что результат будет положительным. Но даже отрицательный результат будет тоже результатом: тогда мы увидим (настоящее - ред.) отношение к Победе советского народа, к его решающему вкладу в Великой Отечественной войне… Это будет, мне кажется, вопиющий случай, который расставит все на свои места. Но думаю, что ЮНЕСКО – организация все-таки достаточно взвешенно относящаяся к истории. Все-таки хочется надеяться, что будет положительный результат", - сказал Коркотадзе. Он также в целом указал на важность проводимой работы по включению Брестской крепости в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. "Сейчас много говорят о фальсификации истории. Пусть они у себя там (на Западе – ред.) фальсифицируют. Нам главное - в наших странах не допустить этого, воспитать поколение, которое хорошо знает свою историю. Если мы будем ее хорошо знать - нам не страшна никакая фальсификация извне", - подчеркнул собеседник.
https://ria.ru/20240516/zakharova-1946433556.html
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белоруссия, юнеско, в мире
Белоруссия, ЮНЕСКО, В мире
Директор Брестской крепости рассказал о ситуации со списком наследия ЮНЕСКО

Директор Брестской крепости надеется на включение здания в список ЮНЕСКО

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкХолмские ворота мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"
Холмские ворота мемориального комплекса Брестская крепость-герой - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Холмские ворота мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЕСТ, 22 июн – РИА Новости. Директор мемориального комплекса "Брестская крепость – герой" Александр Коркотадзе заявил РИА Новости, что отказ во включении крепости в список Всемирного наследия ЮНЕСКО станет вопиющим случаем, но выразил надежду, что организация все же взвешенно относится к истории.
Генеральная прокуратура Белоруссии в феврале сообщила, что внесла предложение в Совет министров республики относительно включения мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее крепость как фортификационное сооружение XIX – начала XX века было включено в предварительный список ЮНЕСКО, но в 2016-2017 годах ее исключили, предположительно, из-за наличия на территории монументов Великой Отечественной войны. А до 2021 года действовал мораторий на внесение в список ЮНЕСКО объектов, связанных с событиями военной истории. Прокуратура сейчас предложила довести до мирового сообщества Брестскую крепость не в качестве форта XIX века, а как мемориал Великой Отечественной войны.
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"Надеемся, что результат будет положительным. Но даже отрицательный результат будет тоже результатом: тогда мы увидим (настоящее - ред.) отношение к Победе советского народа, к его решающему вкладу в Великой Отечественной войне… Это будет, мне кажется, вопиющий случай, который расставит все на свои места. Но думаю, что ЮНЕСКО – организация все-таки достаточно взвешенно относящаяся к истории. Все-таки хочется надеяться, что будет положительный результат", - сказал Коркотадзе.
Он также в целом указал на важность проводимой работы по включению Брестской крепости в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. "Сейчас много говорят о фальсификации истории. Пусть они у себя там (на Западе – ред.) фальсифицируют. Нам главное - в наших странах не допустить этого, воспитать поколение, которое хорошо знает свою историю. Если мы будем ее хорошо знать - нам не страшна никакая фальсификация извне", - подчеркнул собеседник.
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