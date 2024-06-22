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Представитель ЗАЭС оценила шансы восстановить подстанцию в Энергодаре - РИА Новости, 22.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:12 22.06.2024 (обновлено: 06:06 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/yashina-1954647101.html
Представитель ЗАЭС оценила шансы восстановить подстанцию в Энергодаре
Представитель ЗАЭС оценила шансы восстановить подстанцию в Энергодаре - РИА Новости, 22.06.2024
Представитель ЗАЭС оценила шансы восстановить подстанцию в Энергодаре
Шансы восстановить трансформатор на атакованной ВСУ подстанции "Радуга" в Энергодаре есть, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T00:12
2024-06-22T06:06
специальная военная операция на украине
энергодар
европа
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Шансы восстановить трансформатор на атакованной ВСУ подстанции "Радуга" в Энергодаре есть, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч"."Специалисты выезжали на место для оценки нанесенных повреждений. Шансы восстановить поврежденный трансформатор на подстанции есть, но на это понадобится время", — сказала Яшина. Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240621/energodar-1954633429.html
https://ria.ru/20240619/podstantsiya-1954113813.html
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энергодар, европа, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Европа, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Представитель ЗАЭС оценила шансы восстановить подстанцию в Энергодаре

Представитель ЗАЭС: шансы восстановить поврежденную подстанцию "Радуга" есть

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Шансы восстановить трансформатор на атакованной ВСУ подстанции "Радуга" в Энергодаре есть, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч".
Дым от пожара в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Энергодар остался без воды и света из-за атаки ВСУ
Вчера, 21:35
"Специалисты выезжали на место для оценки нанесенных повреждений. Шансы восстановить поврежденный трансформатор на подстанции есть, но на это понадобится время", — сказала Яшина.
Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
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19 июня, 22:06
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЕвропаВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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