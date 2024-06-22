https://ria.ru/20240622/yashina-1954647101.html
Представитель ЗАЭС оценила шансы восстановить подстанцию в Энергодаре
Представитель ЗАЭС оценила шансы восстановить подстанцию в Энергодаре - РИА Новости, 22.06.2024
Представитель ЗАЭС оценила шансы восстановить подстанцию в Энергодаре
Шансы восстановить трансформатор на атакованной ВСУ подстанции "Радуга" в Энергодаре есть, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T00:12
2024-06-22T00:12
2024-06-22T06:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Шансы восстановить трансформатор на атакованной ВСУ подстанции "Радуга" в Энергодаре есть, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч"."Специалисты выезжали на место для оценки нанесенных повреждений. Шансы восстановить поврежденный трансформатор на подстанции есть, но на это понадобится время", — сказала Яшина. Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240621/energodar-1954633429.html
https://ria.ru/20240619/podstantsiya-1954113813.html
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энергодар, европа, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Европа, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Представитель ЗАЭС оценила шансы восстановить подстанцию в Энергодаре
Представитель ЗАЭС: шансы восстановить поврежденную подстанцию "Радуга" есть
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Шансы восстановить трансформатор на атакованной ВСУ подстанции "Радуга" в Энергодаре есть, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч".
"Специалисты выезжали на место для оценки нанесенных повреждений. Шансы восстановить поврежденный трансформатор на подстанции есть, но на это понадобится время", — сказала Яшина.
Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
— на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России
.