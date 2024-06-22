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СМИ: встреча вице-канцлера ФРГ с премьером Госсовета КНР не состоится - РИА Новости, 22.06.2024
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02:26 22.06.2024 (обновлено: 03:04 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/welt-1954652140.html
СМИ: встреча вице-канцлера ФРГ с премьером Госсовета КНР не состоится
СМИ: встреча вице-канцлера ФРГ с премьером Госсовета КНР не состоится - РИА Новости, 22.06.2024
СМИ: встреча вице-канцлера ФРГ с премьером Госсовета КНР не состоится
Премьер Госсовета Китая Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером и министр экономики Германии Робертом Хабеком, который находится с визитом в КНР, по неизвестным РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T02:26
2024-06-22T03:04
в мире
китай
германия
шанхай
роберт хабек
ли цян
welt
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Премьер Госсовета Китая Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером и министр экономики Германии Робертом Хабеком, который находится с визитом в КНР, по неизвестным для последнего причинам, сообщает немецкое издание Welt.&quot;Вице-канцлер Роберт Хабек (партия &quot;Зеленые&quot;) во время своей поездки в Китай вынужден отказаться от важной встречи. Встреча с премьером Ли Цянем, которая, как ожидалось, должна была произойти в субботу, не состоится&quot;, — пишет издание со ссылкой на представителей делегации, сопровождающей Хабека.По их словам, утренняя встреча перед отлетом вице-канцлера в Шанхай "не представляется возможной". Как заявил сам Хабек, у него нет ни малейшего понятия, почему встречи не будет.Согласно информации на сайте министерства экономики Германии, Хабек в сопровождении делегации должен был прибыть в Китай в пятницу. У него запланирован ряд встреч с китайскими коллегами в Пекине, Шанхае и Ханчжоу.В июле прошлого года правительство Германии приняло стратегию в отношении Китая, в которой КНР рассматривается одновременно в качестве партнера, конкурента и системного соперника. Отношения Западных стран с Китаем в последнее время ухудшаются из-за сохраняющегося сотрудничества КНР с Россией, несмотря на специальную военную операцию на Украине, а также из-за роста напряженности вокруг Тайваня.
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в мире, китай, германия, шанхай, роберт хабек, ли цян, welt
В мире, Китай, Германия, Шанхай, Роберт Хабек, Ли Цян, Welt
СМИ: встреча вице-канцлера ФРГ с премьером Госсовета КНР не состоится

Welt: премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером ФРГ Хабеком

© AP Photo / Kay Nietfeld/PoolРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / Kay Nietfeld/Pool
Роберт Хабек. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Премьер Госсовета Китая Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером и министр экономики Германии Робертом Хабеком, который находится с визитом в КНР, по неизвестным для последнего причинам, сообщает немецкое издание Welt.
«

"Вице-канцлер Роберт Хабек (партия "Зеленые") во время своей поездки в Китай вынужден отказаться от важной встречи. Встреча с премьером Ли Цянем, которая, как ожидалось, должна была произойти в субботу, не состоится", — пишет издание со ссылкой на представителей делегации, сопровождающей Хабека.

По их словам, утренняя встреча перед отлетом вице-канцлера в Шанхай "не представляется возможной". Как заявил сам Хабек, у него нет ни малейшего понятия, почему встречи не будет.
Согласно информации на сайте министерства экономики Германии, Хабек в сопровождении делегации должен был прибыть в Китай в пятницу. У него запланирован ряд встреч с китайскими коллегами в Пекине, Шанхае и Ханчжоу.
В июле прошлого года правительство Германии приняло стратегию в отношении Китая, в которой КНР рассматривается одновременно в качестве партнера, конкурента и системного соперника.
Отношения Западных стран с Китаем в последнее время ухудшаются из-за сохраняющегося сотрудничества КНР с Россией, несмотря на специальную военную операцию на Украине, а также из-за роста напряженности вокруг Тайваня.
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