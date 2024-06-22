https://ria.ru/20240622/welt-1954652140.html

СМИ: встреча вице-канцлера ФРГ с премьером Госсовета КНР не состоится

СМИ: встреча вице-канцлера ФРГ с премьером Госсовета КНР не состоится - РИА Новости, 22.06.2024

СМИ: встреча вице-канцлера ФРГ с премьером Госсовета КНР не состоится

Премьер Госсовета Китая Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером и министр экономики Германии Робертом Хабеком, который находится с визитом в КНР, по неизвестным РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T02:26

2024-06-22T02:26

2024-06-22T03:04

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шанхай

роберт хабек

ли цян

welt

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Премьер Госсовета Китая Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером и министр экономики Германии Робертом Хабеком, который находится с визитом в КНР, по неизвестным для последнего причинам, сообщает немецкое издание Welt."Вице-канцлер Роберт Хабек (партия "Зеленые") во время своей поездки в Китай вынужден отказаться от важной встречи. Встреча с премьером Ли Цянем, которая, как ожидалось, должна была произойти в субботу, не состоится", — пишет издание со ссылкой на представителей делегации, сопровождающей Хабека.По их словам, утренняя встреча перед отлетом вице-канцлера в Шанхай "не представляется возможной". Как заявил сам Хабек, у него нет ни малейшего понятия, почему встречи не будет.Согласно информации на сайте министерства экономики Германии, Хабек в сопровождении делегации должен был прибыть в Китай в пятницу. У него запланирован ряд встреч с китайскими коллегами в Пекине, Шанхае и Ханчжоу.В июле прошлого года правительство Германии приняло стратегию в отношении Китая, в которой КНР рассматривается одновременно в качестве партнера, конкурента и системного соперника. Отношения Западных стран с Китаем в последнее время ухудшаются из-за сохраняющегося сотрудничества КНР с Россией, несмотря на специальную военную операцию на Украине, а также из-за роста напряженности вокруг Тайваня.

https://ria.ru/20240426/kitay-1942466464.html

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в мире, китай, германия, шанхай, роберт хабек, ли цян, welt