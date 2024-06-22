https://ria.ru/20240622/vzryv-1954736582.html
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе - РИА Новости, 22.06.2024
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
Взрыв раздался в субботу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T15:39
2024-06-22T15:39
2024-06-22T15:39
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Взрыв раздался в субботу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. "В Харькове слышно взрыв!" - написал Терехов.Ранее в субботу тревога была объявлена в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, позже тревога распространилась еще на Черкасскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую и Полтавскую области. Сигнал тревоги звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги