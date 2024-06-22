СМИ: Белый дом обеспокоен предстоящим выступлением Нетаньяху в конгрессе
Politico: Белый дом обеспокоен предстоящим выступлением Нетаньяху в конгрессе
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Белом доме нарастает обеспокоенность по поводу предстоящего выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе, сообщает газета Politico.
Визит Нетаньяху запланирован на 24 июля для выступления на совместном заседании сената и палаты представителей на фоне напряженности, возникшей в отношениях израильского кабинета с американской администрацией из-за войны в секторе Газа.
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"Белый дом начал беспокоиться по поводу предстоящего выступления Нетаньяху на совместном заседании конгресса, полагая, что израильский премьер может воспользоваться данной площадкой для критики президента Джо Байдена за недостаточную поддержку ответных мер против ХАМАС в Газе", - передает издание.
Отмечается, что речь Нетаньяху может стать "дипломатически опасным и политически рискованным действом" на фоне планов Байдена баллотироваться на второй срок.
В частности, опасения помощников американского лидера усилились после видеообращения Нетаньяху, в котором он назвал "немыслимым" тот факт, что администрация США в последние пару месяцев отказывали его стране в поставках оружия и боеприпасов.
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"Никто не знает, что он собирается сказать", - заявил газете высокопоставленный чиновник.
Нетаньяху в 2015 году уже выступал в конгрессе в попытке сорвать иранскую атомную сделку. Тот визит был организован в обход администрации Барака Обамы, где вице-президентом был Байден.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил надежду на то, что к приезду Нетаньяху уже будет достигнута лоббируемая США сделка о прекращении огня в секторе Газа и освобождении из палестинского плена заложников-израильтян.
Белый дом вынужден корректировать курс на безоговорочную военно-дипломатическую поддержку Израиля после того, как многочисленные жертвы среди мирного населения сектора Газа спровоцировали волну протестов в США и негативно повлияли на рейтинги Байдена в важных для него сегментах демократического электората.