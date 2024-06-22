Врио министра транспорта и дорог Самарской области доставили в суд
Врио министра транспорта и дорог Самарской области Пивкина доставили в суд
© Фото : Правительство Самарской областиВрио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин
Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Архивное фото
САМАРА, 22 июн - РИА Новости. Врио министра транспорта и дорог Самарской области Ивана Пивкина доставили в Октябрьский районный суд Самары для избрания меры пресечения по делу о превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья на заседании сообщил, что следствие ходатайствует об аресте Пивкина на два месяца.
В пятницу правоохранительные органы задержали врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. На него возбуждено уголовное по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий). После публикации депутата Госдумы врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев написал в своем Telegram-канале, что в регионе проводится плановая работа по наведению порядка, в том числе по борьбе с коррупционными проявлениями. Правительство региона содействует правоохранительным органам, отметил он.
Федорищев в начале июня раскритиковал Пивкина за недостаточное внимание к проблеме общественного транспорта.
Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что в среду, 19 июня правоохранительные органы проводили обыски у депутата Самарской губернской думы Андрея Мурзова, связанного с компанией "Самаратрансстрой", и Сергея Хрипунова, который владеет организацией "Хрипунов и К", обе фирмы являются подрядчиками министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По данным источника, правоохранительные органы заинтересовались принципами заключения госконтрактов на строительство и ремонт дорог. Предположительно, они заключались без проведения конкурса.