https://ria.ru/20240622/vrio-1954689316.html

Врио министра транспорта и дорог Самарской области доставили в суд

Врио министра транспорта и дорог Самарской области доставили в суд - РИА Новости, 22.06.2024

Врио министра транспорта и дорог Самарской области доставили в суд

Врио министра транспорта и дорог Самарской области Ивана Пивкина доставили в Октябрьский районный суд Самары для избрания меры пресечения по делу о превышении... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T11:18

2024-06-22T11:18

2024-06-22T11:18

происшествия

самарская область

вячеслав федорищев

александр хинштейн

самарская губернская дума

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САМАРА, 22 июн - РИА Новости. Врио министра транспорта и дорог Самарской области Ивана Пивкина доставили в Октябрьский районный суд Самары для избрания меры пресечения по делу о превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Судья на заседании сообщил, что следствие ходатайствует об аресте Пивкина на два месяца. В пятницу правоохранительные органы задержали врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. На него возбуждено уголовное по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий). После публикации депутата Госдумы врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев написал в своем Telegram-канале, что в регионе проводится плановая работа по наведению порядка, в том числе по борьбе с коррупционными проявлениями. Правительство региона содействует правоохранительным органам, отметил он. Федорищев в начале июня раскритиковал Пивкина за недостаточное внимание к проблеме общественного транспорта. Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что в среду, 19 июня правоохранительные органы проводили обыски у депутата Самарской губернской думы Андрея Мурзова, связанного с компанией "Самаратрансстрой", и Сергея Хрипунова, который владеет организацией "Хрипунов и К", обе фирмы являются подрядчиками министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По данным источника, правоохранительные органы заинтересовались принципами заключения госконтрактов на строительство и ремонт дорог. Предположительно, они заключались без проведения конкурса.

https://ria.ru/20240617/sud-1953391934.html

https://ria.ru/20240621/moshennichestvo-1954572274.html

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происшествия, самарская область, вячеслав федорищев, александр хинштейн, самарская губернская дума