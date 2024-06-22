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Врио министра транспорта и дорог Самарской области доставили в суд - РИА Новости, 22.06.2024
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11:18 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/vrio-1954689316.html
Врио министра транспорта и дорог Самарской области доставили в суд
Врио министра транспорта и дорог Самарской области доставили в суд - РИА Новости, 22.06.2024
Врио министра транспорта и дорог Самарской области доставили в суд
Врио министра транспорта и дорог Самарской области Ивана Пивкина доставили в Октябрьский районный суд Самары для избрания меры пресечения по делу о превышении... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T11:18
2024-06-22T11:18
происшествия
самарская область
вячеслав федорищев
александр хинштейн
самарская губернская дума
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САМАРА, 22 июн - РИА Новости. Врио министра транспорта и дорог Самарской области Ивана Пивкина доставили в Октябрьский районный суд Самары для избрания меры пресечения по делу о превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Судья на заседании сообщил, что следствие ходатайствует об аресте Пивкина на два месяца. В пятницу правоохранительные органы задержали врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. На него возбуждено уголовное по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий). После публикации депутата Госдумы врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев написал в своем Telegram-канале, что в регионе проводится плановая работа по наведению порядка, в том числе по борьбе с коррупционными проявлениями. Правительство региона содействует правоохранительным органам, отметил он. Федорищев в начале июня раскритиковал Пивкина за недостаточное внимание к проблеме общественного транспорта. Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что в среду, 19 июня правоохранительные органы проводили обыски у депутата Самарской губернской думы Андрея Мурзова, связанного с компанией "Самаратрансстрой", и Сергея Хрипунова, который владеет организацией "Хрипунов и К", обе фирмы являются подрядчиками министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По данным источника, правоохранительные органы заинтересовались принципами заключения госконтрактов на строительство и ремонт дорог. Предположительно, они заключались без проведения конкурса.
https://ria.ru/20240617/sud-1953391934.html
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происшествия, самарская область, вячеслав федорищев, александр хинштейн, самарская губернская дума
Происшествия, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Александр Хинштейн, Самарская Губернская Дума
Врио министра транспорта и дорог Самарской области доставили в суд

Врио министра транспорта и дорог Самарской области Пивкина доставили в суд

© Фото : Правительство Самарской областиВрио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин
Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Правительство Самарской области
Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Архивное фото
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САМАРА, 22 июн - РИА Новости. Врио министра транспорта и дорог Самарской области Ивана Пивкина доставили в Октябрьский районный суд Самары для избрания меры пресечения по делу о превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья на заседании сообщил, что следствие ходатайствует об аресте Пивкина на два месяца.
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17 июня, 12:46
В пятницу правоохранительные органы задержали врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. На него возбуждено уголовное по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий). После публикации депутата Госдумы врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев написал в своем Telegram-канале, что в регионе проводится плановая работа по наведению порядка, в том числе по борьбе с коррупционными проявлениями. Правительство региона содействует правоохранительным органам, отметил он.
Федорищев в начале июня раскритиковал Пивкина за недостаточное внимание к проблеме общественного транспорта.
Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что в среду, 19 июня правоохранительные органы проводили обыски у депутата Самарской губернской думы Андрея Мурзова, связанного с компанией "Самаратрансстрой", и Сергея Хрипунова, который владеет организацией "Хрипунов и К", обе фирмы являются подрядчиками министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По данным источника, правоохранительные органы заинтересовались принципами заключения госконтрактов на строительство и ремонт дорог. Предположительно, они заключались без проведения конкурса.
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ПроисшествияСамарская областьВячеслав ФедорищевАлександр ХинштейнСамарская Губернская Дума
 
 
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