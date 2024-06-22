https://ria.ru/20240622/voyna-1954691945.html

"Мировая война". Во Франции забили тревогу из-за хода США против России

"Мировая война". Во Франции забили тревогу из-за хода США против России - РИА Новости, 22.06.2024

"Мировая война". Во Франции забили тревогу из-за хода США против России

Разрешение США Украине наносить удары по всей территории России ведет к мировой войне, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T11:37

2024-06-22T11:37

2024-06-22T11:37

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Разрешение США Украине наносить удары по всей территории России ведет к мировой войне, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Полное безумие! Ястребы войны готовы на все, чтобы начать третью мировую перед возможным возвращением Трампа, который хочет мира!" — написал политик, комментируя новость Politico о решении США по Украине.Филиппо предположил, что вслед за Белый домом Франция тоже может разрешить Украине наносить удары по российской территории своим оружием в любую точку страны.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в июне заявил, что разрешение применять американское оружие по России распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины.Президент Владимир Путин в конце мая заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240622/polsha-1954678769.html

https://ria.ru/20240622/mobilizatsiya-1954676446.html

https://ria.ru/20240622/opasnost-1954671708.html

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в мире, украина, сша, флориан филиппо, джейк салливан, патриот, politico, нато, владимир путин, россия, политика