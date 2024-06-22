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Володин назвал подвиг отцов, дедов и прадедов священным - РИА Новости, 22.06.2024
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08:06 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/volodin-1954664509.html
Володин назвал подвиг отцов, дедов и прадедов священным
Володин назвал подвиг отцов, дедов и прадедов священным - РИА Новости, 22.06.2024
Володин назвал подвиг отцов, дедов и прадедов священным
Спикер ГД Вячеслав Володин в День памяти и скорби сообщил, что для всех россиян подвиг отцов, дедов и прадедов – священный, надо сделать все, чтобы защитить... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T08:06
2024-06-22T08:06
общество
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сталинград
вячеслав володин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин в День памяти и скорби сообщил, что для всех россиян подвиг отцов, дедов и прадедов – священный, надо сделать все, чтобы защитить память о нем и передать ее будущим поколениям. Его слова цитируются на сайте ГД."Солдаты, офицеры, труженики тыла сделали все, чтобы изгнать врага со своей земли, покончить с фашизмом. Не жалели жизни и сил ради свободы родины, ради будущих поколений. Для всех нас подвиг отцов, дедов и прадедов – священный. Нам надо сделать все, чтобы защитить память о нем и передать ее детям и внукам", - заявил Володин. Спикер Госдумы отметил, что спустя 83 года не утихает боль от осознания, сколько горя и страданий принесла война, с какими страшными испытаниями столкнулась страна, воюя с фашистской Германией. "Двадцать семь миллионов погибших, разрушенные до основания города, оказавшиеся в блокадном кольце два с половиной миллиона ленинградцев, 400 тысяч из которых – дети. Кровопролитные сражения за Москву, под Сталинградом, Ржевом, Курском, форсирование Днепра", - добавил Володин.
https://ria.ru/20240622/svechi-1954654853.html
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общество, германия, москва, сталинград, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Германия, Москва, Сталинград, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин назвал подвиг отцов, дедов и прадедов священным

Володин в День памяти и скорби призвал защитить память о героях

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин в День памяти и скорби сообщил, что для всех россиян подвиг отцов, дедов и прадедов – священный, надо сделать все, чтобы защитить память о нем и передать ее будущим поколениям. Его слова цитируются на сайте ГД.
"Солдаты, офицеры, труженики тыла сделали все, чтобы изгнать врага со своей земли, покончить с фашизмом. Не жалели жизни и сил ради свободы родины, ради будущих поколений. Для всех нас подвиг отцов, дедов и прадедов – священный. Нам надо сделать все, чтобы защитить память о нем и передать ее детям и внукам", - заявил Володин.
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У стен Главного храма ВС России зажгли 1418 свечей в День памяти и скорби
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Спикер Госдумы отметил, что спустя 83 года не утихает боль от осознания, сколько горя и страданий принесла война, с какими страшными испытаниями столкнулась страна, воюя с фашистской Германией.
"Двадцать семь миллионов погибших, разрушенные до основания города, оказавшиеся в блокадном кольце два с половиной миллиона ленинградцев, 400 тысяч из которых – дети. Кровопролитные сражения за Москву, под Сталинградом, Ржевом, Курском, форсирование Днепра", - добавил Володин.
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