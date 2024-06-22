https://ria.ru/20240622/volodin-1954664509.html

Володин назвал подвиг отцов, дедов и прадедов священным

Володин назвал подвиг отцов, дедов и прадедов священным - РИА Новости, 22.06.2024

Володин назвал подвиг отцов, дедов и прадедов священным

Спикер ГД Вячеслав Володин в День памяти и скорби сообщил, что для всех россиян подвиг отцов, дедов и прадедов – священный, надо сделать все, чтобы защитить... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T08:06

2024-06-22T08:06

2024-06-22T08:06

общество

германия

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сталинград

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин в День памяти и скорби сообщил, что для всех россиян подвиг отцов, дедов и прадедов – священный, надо сделать все, чтобы защитить память о нем и передать ее будущим поколениям. Его слова цитируются на сайте ГД."Солдаты, офицеры, труженики тыла сделали все, чтобы изгнать врага со своей земли, покончить с фашизмом. Не жалели жизни и сил ради свободы родины, ради будущих поколений. Для всех нас подвиг отцов, дедов и прадедов – священный. Нам надо сделать все, чтобы защитить память о нем и передать ее детям и внукам", - заявил Володин. Спикер Госдумы отметил, что спустя 83 года не утихает боль от осознания, сколько горя и страданий принесла война, с какими страшными испытаниями столкнулась страна, воюя с фашистской Германией. "Двадцать семь миллионов погибших, разрушенные до основания города, оказавшиеся в блокадном кольце два с половиной миллиона ленинградцев, 400 тысяч из которых – дети. Кровопролитные сражения за Москву, под Сталинградом, Ржевом, Курском, форсирование Днепра", - добавил Володин.

https://ria.ru/20240622/svechi-1954654853.html

https://ria.ru/20231211/genotsid-1915011319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, германия, москва, сталинград, вячеслав володин, госдума рф