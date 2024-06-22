Володин назвал подвиг отцов, дедов и прадедов священным
Володин в День памяти и скорби призвал защитить память о героях
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин в День памяти и скорби сообщил, что для всех россиян подвиг отцов, дедов и прадедов – священный, надо сделать все, чтобы защитить память о нем и передать ее будущим поколениям. Его слова цитируются на сайте ГД.
"Солдаты, офицеры, труженики тыла сделали все, чтобы изгнать врага со своей земли, покончить с фашизмом. Не жалели жизни и сил ради свободы родины, ради будущих поколений. Для всех нас подвиг отцов, дедов и прадедов – священный. Нам надо сделать все, чтобы защитить память о нем и передать ее детям и внукам", - заявил Володин.
Спикер Госдумы отметил, что спустя 83 года не утихает боль от осознания, сколько горя и страданий принесла война, с какими страшными испытаниями столкнулась страна, воюя с фашистской Германией.
"Двадцать семь миллионов погибших, разрушенные до основания города, оказавшиеся в блокадном кольце два с половиной миллиона ленинградцев, 400 тысяч из которых – дети. Кровопролитные сражения за Москву, под Сталинградом, Ржевом, Курском, форсирование Днепра", - добавил Володин.
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11 декабря 2023, 10:22