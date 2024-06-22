https://ria.ru/20240622/vizit-1954786038.html

Визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения, заявил посол США

Визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения, заявил посол США - РИА Новости, 23.06.2024

Визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения, заявил посол США

Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения США, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-22T21:02

2024-06-22T21:02

2024-06-23T02:01

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения США, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль. "Ваши худшие опасения сбываются", - цитирует реакцию дипломата газета New York Times на итогам визита президента РФ в Пхеньян и Ханой. По мнению посла, глава российского государства своей поездкой прямо заявил США, что Москва намерена стать "главным организатором" государств, которые не контролируются Вашингтоном. В самой газете отмечают, что "дерзкий" визит Путина сулит Вашингтону еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море. "Четыре дня в Азии. Это все, что было нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон", - заключает издание и подчеркивает, что Вьетнам имеет все большее значение не только для США, но и для Китая, поскольку обе страны соперничают за влияние над ним. Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам "посадили американцев в лужу", продемонстрировав провал политики диктата и санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал результативными визиты российского лидера в КНДР и Вьетнам, отметив, что у главы российского государства была очень насыщенная повестка.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954127188.html

https://ria.ru/20240622/antonov-1954662552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, вьетнам, сша, владимир путин, анатолий антонов, дмитрий песков, визит путина в кндр