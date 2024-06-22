https://ria.ru/20240622/vizit-1954786038.html
Визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения, заявил посол США
Визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения, заявил посол США - РИА Новости, 23.06.2024
Визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения, заявил посол США
Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения США, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-22T21:02
2024-06-22T21:02
2024-06-23T02:01
цены на нефть
россия
вьетнам
сша
владимир путин
анатолий антонов
дмитрий песков
визит путина в кндр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953909557_0:0:2688:1512_1920x0_80_0_0_fabb751f5afc6d2b229d9e9aadb1f48b.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения США, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль. "Ваши худшие опасения сбываются", - цитирует реакцию дипломата газета New York Times на итогам визита президента РФ в Пхеньян и Ханой. По мнению посла, глава российского государства своей поездкой прямо заявил США, что Москва намерена стать "главным организатором" государств, которые не контролируются Вашингтоном. В самой газете отмечают, что "дерзкий" визит Путина сулит Вашингтону еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море. "Четыре дня в Азии. Это все, что было нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон", - заключает издание и подчеркивает, что Вьетнам имеет все большее значение не только для США, но и для Китая, поскольку обе страны соперничают за влияние над ним. Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам "посадили американцев в лужу", продемонстрировав провал политики диктата и санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал результативными визиты российского лидера в КНДР и Вьетнам, отметив, что у главы российского государства была очень насыщенная повестка.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954127188.html
https://ria.ru/20240622/antonov-1954662552.html
россия
вьетнам
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953910127_0:0:2449:1837_1920x0_80_0_0_30b2864bfcf46685d34e7b9f5eba1d6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, вьетнам, сша, владимир путин, анатолий антонов, дмитрий песков, визит путина в кндр
Цены на нефть, Россия, Вьетнам, США, Владимир Путин, Анатолий Антонов, Дмитрий Песков, Визит Путина в КНДР
Визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения, заявил посол США
Посол в Японии Эмануэль: визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал опасения США
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости.
Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения США, заявил
американский посол в Японии Рам Эмануэль.
"Ваши худшие опасения сбываются", - цитирует реакцию дипломата газета New York Times на итогам визита президента РФ в Пхеньян и Ханой. По мнению посла, глава российского государства своей поездкой прямо заявил США, что Москва намерена стать "главным организатором" государств, которые не контролируются Вашингтоном.
В самой газете отмечают, что "дерзкий" визит Путина сулит Вашингтону еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море.
«
"Четыре дня в Азии. Это все, что было нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон", - заключает издание и подчеркивает, что Вьетнам имеет все большее значение не только для США, но и для Китая, поскольку обе страны соперничают за влияние над ним.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам "посадили американцев в лужу", продемонстрировав провал политики диктата и санкций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал результативными визиты российского лидера в КНДР и Вьетнам, отметив, что у главы российского государства была очень насыщенная повестка.