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Визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения, заявил посол США - РИА Новости, 23.06.2024
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21:02 22.06.2024 (обновлено: 02:01 23.06.2024)
https://ria.ru/20240622/vizit-1954786038.html
Визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения, заявил посол США
Визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения, заявил посол США - РИА Новости, 23.06.2024
Визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения, заявил посол США
Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения США, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-22T21:02
2024-06-23T02:01
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения США, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль. "Ваши худшие опасения сбываются", - цитирует реакцию дипломата газета New York Times на итогам визита президента РФ в Пхеньян и Ханой. По мнению посла, глава российского государства своей поездкой прямо заявил США, что Москва намерена стать "главным организатором" государств, которые не контролируются Вашингтоном. В самой газете отмечают, что "дерзкий" визит Путина сулит Вашингтону еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море. "Четыре дня в Азии. Это все, что было нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон", - заключает издание и подчеркивает, что Вьетнам имеет все большее значение не только для США, но и для Китая, поскольку обе страны соперничают за влияние над ним. Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам "посадили американцев в лужу", продемонстрировав провал политики диктата и санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал результативными визиты российского лидера в КНДР и Вьетнам, отметив, что у главы российского государства была очень насыщенная повестка.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954127188.html
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цены на нефть, россия, вьетнам, сша, владимир путин, анатолий антонов, дмитрий песков, визит путина в кндр
Цены на нефть, Россия, Вьетнам, США, Владимир Путин, Анатолий Антонов, Дмитрий Песков, Визит Путина в КНДР
Визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения, заявил посол США

Посол в Японии Эмануэль: визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал опасения США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения США, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль.
"Ваши худшие опасения сбываются", - цитирует реакцию дипломата газета New York Times на итогам визита президента РФ в Пхеньян и Ханой. По мнению посла, глава российского государства своей поездкой прямо заявил США, что Москва намерена стать "главным организатором" государств, которые не контролируются Вашингтоном.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Вьетнам проигнорировал критику США, принимая Путина, пишет Bloomberg
20 июня, 01:01
В самой газете отмечают, что "дерзкий" визит Путина сулит Вашингтону еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море.
«
"Четыре дня в Азии. Это все, что было нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон", - заключает издание и подчеркивает, что Вьетнам имеет все большее значение не только для США, но и для Китая, поскольку обе страны соперничают за влияние над ним.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам "посадили американцев в лужу", продемонстрировав провал политики диктата и санкций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал результативными визиты российского лидера в КНДР и Вьетнам, отметив, что у главы российского государства была очень насыщенная повестка.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Антонов прокомментировал визиты Путина в КНДР и Вьетнам
Вчера, 07:17
 
Цены на нефтьРоссияВьетнамСШАВладимир ПутинАнатолий АнтоновДмитрий ПесковВизит Путина в КНДР
 
 
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