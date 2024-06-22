https://ria.ru/20240622/vertolet-1954748311.html

В Польше ураган повредил два боевых вертолета

В Польше ураган повредил два боевых вертолета - РИА Новости, 22.06.2024

В Польше ураган повредил два боевых вертолета

Два боевых вертолета повреждены в Польше в результате урагана, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T16:49

2024-06-22T16:49

2024-06-22T16:50

в мире

польша

лодзинское воеводство

ми-8 амтш

ми-17

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ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Два боевых вертолета повреждены в Польше в результате урагана, сообщает радиостанция RMF FM. "Ураган, проходивший утром через Лодзинское воеводство, сорвал крышу 1-го авиационного дивизиона в Большой Лежницу", - говорится в сообщении. "Повреждены два вертолета, которые находились внутри ангара – это Ми-8 и Ми-17. Помимо этого в ангаре были еще две машины, требующие проверки", - уточняет радиостанция. При этом об объеме повреждений вертолетов не сообщается. Об инциденте были уведомлены военная жандармерия и Служба безопасности полетов. "Никто не пострадал. Ведется оценка ущерба и приведение в порядок территории", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230917/vertolet-1896769450.html

польша

лодзинское воеводство

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в мире, польша, лодзинское воеводство, ми-8 амтш, ми-17