https://ria.ru/20240622/vertolet-1954748311.html
В Польше ураган повредил два боевых вертолета
В Польше ураган повредил два боевых вертолета - РИА Новости, 22.06.2024
В Польше ураган повредил два боевых вертолета
Два боевых вертолета повреждены в Польше в результате урагана, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:49
2024-06-22T16:49
2024-06-22T16:50
в мире
польша
лодзинское воеводство
ми-8 амтш
ми-17
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ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Два боевых вертолета повреждены в Польше в результате урагана, сообщает радиостанция RMF FM. "Ураган, проходивший утром через Лодзинское воеводство, сорвал крышу 1-го авиационного дивизиона в Большой Лежницу", - говорится в сообщении. "Повреждены два вертолета, которые находились внутри ангара – это Ми-8 и Ми-17. Помимо этого в ангаре были еще две машины, требующие проверки", - уточняет радиостанция. При этом об объеме повреждений вертолетов не сообщается. Об инциденте были уведомлены военная жандармерия и Служба безопасности полетов. "Никто не пострадал. Ведется оценка ущерба и приведение в порядок территории", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230917/vertolet-1896769450.html
польша
лодзинское воеводство
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в мире, польша, лодзинское воеводство, ми-8 амтш, ми-17
В мире, Польша, Лодзинское воеводство, Ми-8 АМТШ, Ми-17
В Польше ураган повредил два боевых вертолета
RMF FM: в Польше ураган повредил два боевых вертолета