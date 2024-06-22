https://ria.ru/20240622/vandaly-1954790189.html
На Кубани вандалы нанесли нацистскую символику на дорожные знаки
На Кубани вандалы нанесли нацистскую символику на дорожные знаки - РИА Новости, 22.06.2024
На Кубани вандалы нанесли нацистскую символику на дорожные знаки
Полиция разыскивает неизвестных, нанесших нацистскую символику на дорожные знаки в Краснодарском крае, сообщают в ГУ МВД по Кубани. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T21:31
2024-06-22T21:31
2024-06-22T21:31
происшествия
краснодарский край
россия
щербиновский район
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КРАСНОДАР, 22 июн - РИА Новости. Полиция разыскивает неизвестных, нанесших нацистскую символику на дорожные знаки в Краснодарском крае, сообщают в ГУ МВД по Кубани. Ранее в сети появились кадры очевидца, который показал дорожные знаки, изуродованные свастикой с двух сторон проезжей части. "Сегодня в Дежурную часть ОМВД России по Щербиновскому району поступило несколько обращений о том, что неизвестные изобразили на дорожных знаках запрещенную символику. Материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются злоумышленники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240226/shtraf-1929567175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия, щербиновский район
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Щербиновский район
На Кубани вандалы нанесли нацистскую символику на дорожные знаки
На Кубани ищут неизвестных, нанесших нацистскую символику на дорожные знаки