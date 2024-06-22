https://ria.ru/20240622/vandaly-1954790189.html

На Кубани вандалы нанесли нацистскую символику на дорожные знаки

На Кубани вандалы нанесли нацистскую символику на дорожные знаки - РИА Новости, 22.06.2024

На Кубани вандалы нанесли нацистскую символику на дорожные знаки

Полиция разыскивает неизвестных, нанесших нацистскую символику на дорожные знаки в Краснодарском крае, сообщают в ГУ МВД по Кубани. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T21:31

2024-06-22T21:31

2024-06-22T21:31

происшествия

краснодарский край

россия

щербиновский район

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КРАСНОДАР, 22 июн - РИА Новости. Полиция разыскивает неизвестных, нанесших нацистскую символику на дорожные знаки в Краснодарском крае, сообщают в ГУ МВД по Кубани. Ранее в сети появились кадры очевидца, который показал дорожные знаки, изуродованные свастикой с двух сторон проезжей части. "Сегодня в Дежурную часть ОМВД России по Щербиновскому району поступило несколько обращений о том, что неизвестные изобразили на дорожных знаках запрещенную символику. Материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются злоумышленники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240226/shtraf-1929567175.html

краснодарский край

россия

щербиновский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, россия, щербиновский район