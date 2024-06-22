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"Станет основой". В Киеве анонсировали "генеральное сражение" в зоне СВО - РИА Новости, 22.06.2024
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18:43 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/ukraina-1954765980.html
"Станет основой". В Киеве анонсировали "генеральное сражение" в зоне СВО
"Станет основой". В Киеве анонсировали "генеральное сражение" в зоне СВО - РИА Новости, 22.06.2024
"Станет основой". В Киеве анонсировали "генеральное сражение" в зоне СВО
В зоне специальной операции летом начнется ключевое сражение, после которого Россия и Украина могут выйти на переговорный трек, заявил экс-полковник СБУ Олег... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T18:43
2024-06-22T18:43
в мире
киев
россия
украина
олег стариков
андрей белоусов
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В зоне специальной операции летом начнется ключевое сражение, после которого Россия и Украина могут выйти на переговорный трек, заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka."В августе-сентябре &lt;…&gt; будет какое-то военное событие. Я это называю генеральным сражением, которое приведет к эскалации или деэскалации и, может быть, станет основой для начала переговоров", — предположил эксперт.По его словам, для предстоящего столкновения Запад готовит авиагруппу ВСУ, которая будет пытаться противостоять разрушительным для украинских укрепрайонов ударам российских управляемых авиабомб.Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Украина только в мае потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные государства, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240622/plan-1954755409.html
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в мире, киев, россия, украина, олег стариков, андрей белоусов, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Украина, Олег Стариков, Андрей Белоусов, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
"Станет основой". В Киеве анонсировали "генеральное сражение" в зоне СВО

Стариков: в зоне СВО будет генеральное сражение, которое приведет к переговорам

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В зоне специальной операции летом начнется ключевое сражение, после которого Россия и Украина могут выйти на переговорный трек, заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka.
"В августе-сентябре <…> будет какое-то военное событие. Я это называю генеральным сражением, которое приведет к эскалации или деэскалации и, может быть, станет основой для начала переговоров", — предположил эксперт.
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"Начнется паника". Раскрыт новый план Киева в отношении России
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По его словам, для предстоящего столкновения Запад готовит авиагруппу ВСУ, которая будет пытаться противостоять разрушительным для украинских укрепрайонов ударам российских управляемых авиабомб.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Украина только в мае потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные государства, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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В миреКиевРоссияУкраинаОлег СтариковАндрей БелоусовСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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