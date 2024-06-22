https://ria.ru/20240622/ukraina-1954765980.html

"Станет основой". В Киеве анонсировали "генеральное сражение" в зоне СВО

"Станет основой". В Киеве анонсировали "генеральное сражение" в зоне СВО - РИА Новости, 22.06.2024

"Станет основой". В Киеве анонсировали "генеральное сражение" в зоне СВО

В зоне специальной операции летом начнется ключевое сражение, после которого Россия и Украина могут выйти на переговорный трек, заявил экс-полковник СБУ Олег... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T18:43

2024-06-22T18:43

2024-06-22T18:43

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служба безопасности украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В зоне специальной операции летом начнется ключевое сражение, после которого Россия и Украина могут выйти на переговорный трек, заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka."В августе-сентябре <…> будет какое-то военное событие. Я это называю генеральным сражением, которое приведет к эскалации или деэскалации и, может быть, станет основой для начала переговоров", — предположил эксперт.По его словам, для предстоящего столкновения Запад готовит авиагруппу ВСУ, которая будет пытаться противостоять разрушительным для украинских укрепрайонов ударам российских управляемых авиабомб.Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Украина только в мае потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные государства, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, затягивают вооруженный конфликт в этой стране.

https://ria.ru/20240622/plan-1954755409.html

https://ria.ru/20240622/stsenariy-1954744196.html

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в мире, киев, россия, украина, олег стариков, андрей белоусов, служба безопасности украины, вооруженные силы украины