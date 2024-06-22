https://ria.ru/20240622/ukraina-1954693787.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.06.2024

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T11:43

2024-06-22T11:43

2024-06-22T11:43

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украина

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в регионах объявлена практически одновременно – около 10.30. При этом в Харьковской области воздушная тревога звучит более трех часов.

https://ria.ru/20240203/trevoga-1925192771.html

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Дарья Буймова

в мире, одесская область, украина, киев