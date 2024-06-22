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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.06.2024
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11:43 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/ukraina-1954693787.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.06.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T11:43
2024-06-22T11:43
в мире
одесская область
украина
киев
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в регионах объявлена практически одновременно – около 10.30. При этом в Харьковской области воздушная тревога звучит более трех часов.
https://ria.ru/20240203/trevoga-1925192771.html
одесская область
украина
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в мире, одесская область, украина, киев
В мире, Одесская область, Украина, Киев
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины, в том числе в Харьковской области, объявили тревогу

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро
Мужчина на станции метро - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога в регионах объявлена практически одновременно – около 10.30. При этом в Харьковской области воздушная тревога звучит более трех часов.
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