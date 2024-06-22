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"Живут в страхе": в Европарламенте жестко высказались об Украине
"Живут в страхе": в Европарламенте жестко высказались об Украине - РИА Новости, 22.06.2024
"Живут в страхе": в Европарламенте жестко высказались об Украине
Современная Украина стала похожей на диктатуру, где граждане опасаются насильственной мобилизации, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T10:33
2024-06-22T10:33
2024-06-22T10:33
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Современная Украина стала похожей на диктатуру, где граждане опасаются насильственной мобилизации, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети X."Это диктатура, в которой люди живут в страхе быть отправленными в глупый прокси-конфликт США и НАТО", — отметил он.Уоллес подчеркнул, что Украина не имеет ничего общего с демократией. Кроме того, европейские политики не обращают внимания на тяжелую ситуацию в этой бывшей советской республике, заключил он.На Западе регулярно заявляют, что оказывают помощь Украине в том числе ради якобы "защиты демократии". Западные политики нередко утверждают, что на Украине руками украинских солдат якобы ведется борьба за демократию и свободу не только самой страны, но и всей Европы.Двадцатого мая истек срок полномочий Владимира Зеленского, избранного на пост в 2019 году. Выборы президента должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку. Как указал российский лидер Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.
https://ria.ru/20240621/ukraina-1954569750.html
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в мире, украина, ирландия, сша, владимир зеленский, владимир путин, европарламент, нато
В мире, Украина, Ирландия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Европарламент, НАТО
"Живут в страхе": в Европарламенте жестко высказались об Украине
Депутат ЕП Уоллес: Украина превратилась в диктатуру, где люди живут в страхе