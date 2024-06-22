Рейтинг@Mail.ru
"Живут в страхе": в Европарламенте жестко высказались об Украине - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/ukraina-1954681069.html
"Живут в страхе": в Европарламенте жестко высказались об Украине
"Живут в страхе": в Европарламенте жестко высказались об Украине - РИА Новости, 22.06.2024
"Живут в страхе": в Европарламенте жестко высказались об Украине
Современная Украина стала похожей на диктатуру, где граждане опасаются насильственной мобилизации, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T10:33
2024-06-22T10:33
в мире
украина
ирландия
сша
владимир зеленский
владимир путин
европарламент
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_0:66:1042:652_1920x0_80_0_0_fed70492a115a4f1941290b152de276f.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Современная Украина стала похожей на диктатуру, где граждане опасаются насильственной мобилизации, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети X."Это диктатура, в которой люди живут в страхе быть отправленными в глупый прокси-конфликт США и НАТО", — отметил он.Уоллес подчеркнул, что Украина не имеет ничего общего с демократией. Кроме того, европейские политики не обращают внимания на тяжелую ситуацию в этой бывшей советской республике, заключил он.На Западе регулярно заявляют, что оказывают помощь Украине в том числе ради якобы "защиты демократии". Западные политики нередко утверждают, что на Украине руками украинских солдат якобы ведется борьба за демократию и свободу не только самой страны, но и всей Европы.Двадцатого мая истек срок полномочий Владимира Зеленского, избранного на пост в 2019 году. Выборы президента должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку. Как указал российский лидер Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.
https://ria.ru/20240621/ukraina-1954569750.html
https://ria.ru/20240622/mobilizatsiya-1954676446.html
украина
ирландия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_ba82a68887cecce18af9b4c28e25465d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ирландия, сша, владимир зеленский, владимир путин, европарламент, нато
В мире, Украина, Ирландия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Европарламент, НАТО
"Живут в страхе": в Европарламенте жестко высказались об Украине

Депутат ЕП Уоллес: Украина превратилась в диктатуру, где люди живут в страхе

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Современная Украина стала похожей на диктатуру, где граждане опасаются насильственной мобилизации, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети X.
"Это диктатура, в которой люди живут в страхе быть отправленными в глупый прокси-конфликт США и НАТО", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
В Киеве раскрыли, что начнется на Украине из-за нелегитимности Зеленского
Вчера, 16:50
Уоллес подчеркнул, что Украина не имеет ничего общего с демократией. Кроме того, европейские политики не обращают внимания на тяжелую ситуацию в этой бывшей советской республике, заключил он.
На Западе регулярно заявляют, что оказывают помощь Украине в том числе ради якобы "защиты демократии". Западные политики нередко утверждают, что на Украине руками украинских солдат якобы ведется борьба за демократию и свободу не только самой страны, но и всей Европы.
Двадцатого мая истек срок полномочий Владимира Зеленского, избранного на пост в 2019 году. Выборы президента должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку. Как указал российский лидер Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.
Cотрудники украинского военкомата отлавливают молодого отца на улице
"Ужасно". Видео мобилизации украинца с ребенком поразило полковника из США
09:52
 
В миреУкраинаИрландияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвропарламентНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала