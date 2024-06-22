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Подполье сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре Украины - РИА Новости, 22.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:48 22.06.2024 (обновлено: 07:45 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/ukraina-1954661094.html
Подполье сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре Украины
Подполье сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре Украины - РИА Новости, 22.06.2024
Подполье сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре Украины
Объекты военной энергетической инфраструктуры в ряде областей Украины и в подконтрольной ВСУ Запорожской области получили повреждения в результате ударов ВС... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T06:48
2024-06-22T07:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
запорожская область
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Объекты военной энергетической инфраструктуры в ряде областей Украины и в подконтрольной ВСУ Запорожской области получили повреждения в результате ударов ВС России, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;Сегодня хорошо прошлись по военным объектам: Винницкая, Хмельницкая, Запорожская, Львовская области. Волынь, Луцк, Ивано-Франковск… В основном энергоструктура&quot;, — сказал собеседник агентства.В ночь на субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Луцке Волынской области, в Винницкой области, Павлограде Днепропетровской области и городе Стрый Львовской области. Глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической энергоинфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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в мире, россия, украина, запорожская область, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Запорожская область, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре Украины

Подполье: в ряде областей Украины повреждены объекты военной инфраструктуры

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Объекты военной энергетической инфраструктуры в ряде областей Украины и в подконтрольной ВСУ Запорожской области получили повреждения в результате ударов ВС России, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"Сегодня хорошо прошлись по военным объектам: Винницкая, Хмельницкая, Запорожская, Львовская области. Волынь, Луцк, Ивано-Франковск… В основном энергоструктура", — сказал собеседник агентства.

В ночь на субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Луцке Волынской области, в Винницкой области, Павлограде Днепропетровской области и городе Стрый Львовской области. Глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической энергоинфраструктуры.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Вид на Львов - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
В подполье сообщили об ударах по военным объектам во Львове
19 июня, 08:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЗапорожская областьСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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