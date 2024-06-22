https://ria.ru/20240622/ukraina-1954661094.html

Подполье сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре Украины

Подполье сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре Украины - РИА Новости, 22.06.2024

Подполье сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре Украины

Объекты военной энергетической инфраструктуры в ряде областей Украины и в подконтрольной ВСУ Запорожской области получили повреждения в результате ударов ВС... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T06:48

2024-06-22T06:48

2024-06-22T07:45

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Объекты военной энергетической инфраструктуры в ряде областей Украины и в подконтрольной ВСУ Запорожской области получили повреждения в результате ударов ВС России, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сегодня хорошо прошлись по военным объектам: Винницкая, Хмельницкая, Запорожская, Львовская области. Волынь, Луцк, Ивано-Франковск… В основном энергоструктура", — сказал собеседник агентства.В ночь на субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Луцке Волынской области, в Винницкой области, Павлограде Днепропетровской области и городе Стрый Львовской области. Глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической энергоинфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240619/lvov-1953857351.html

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в мире, россия, украина, запорожская область, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины