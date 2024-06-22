https://ria.ru/20240622/ukraina-1954656530.html
Американский миллиардер одной картинкой высмеял Украину
Американский миллиардер одной картинкой высмеял Украину - РИА Новости, 22.06.2024
Американский миллиардер одной картинкой высмеял Украину
Американский миллиардер Дэвид Сакс опубликовал в соцсети X мем, высмеивающий пропагандистские утверждения о якобы "защите демократии" на Украине. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T04:45
2024-06-22T04:45
2024-06-22T14:57
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс опубликовал в соцсети X мем, высмеивающий пропагандистские утверждения о якобы "защите демократии" на Украине.На первой картинке изображен украинский флаг, на котором написано: "Спасите Украину. Защитите демократию". На второй — флаг страны с надписью "Верните нам выборы", который украинские фанаты вывесили на матче между сборными Украины и Словакии на чемпионате Европы по футболу."Как все началось. Как все закончилось", — иронично заметил Сакс.На Западе регулярно заявляют, что оказывают помощь Украине в том числе ради якобы "защиты демократии". Западные политики нередко утверждают, что на Украине руками украинских солдат якобы ведется борьба за демократию и свободу не только самой страны, но и всей Европы.Двадцатого мая истек срок полномочий Владимира Зеленского, избранного на пост в 2019 году. Выборы президента должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку. Как указал российский лидер Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.
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в мире, украина, европа, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Украина, Европа, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Американский миллиардер одной картинкой высмеял Украину
Миллиардер Сакс показал мем, высмеивающий пропаганду о демократии на Украине