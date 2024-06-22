https://ria.ru/20240622/ugol-1954659474.html
Китай купил у России бурый уголь на рекордную за почти два года сумму
Китай купил у России бурый уголь на рекордную за почти два года сумму - РИА Новости, 22.06.2024
Китай купил у России бурый уголь на рекордную за почти два года сумму
Китай в мае этого года купил у России бурого угля на максимальные с сентября 2022 года 53 миллиона долларов, суммарные поставки угля превысили 1 миллиард... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T06:03
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Китай в мае этого года купил у России бурого угля на максимальные с сентября 2022 года 53 миллиона долларов, суммарные поставки угля превысили 1 миллиард долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской статслужбы. Так, в мае 2024 года Россия поставила в Китай бурого угля более чем на 53 миллиона долларов, это стало максимумом с сентября 2022 года. Тогда объем поставок составил 66,7 миллиона долларов. Кроме бурого угля Китай покупает у России каменный уголь и кокс. В мае импорт каменного угля снизился на 2% и составил 948 миллионов долларов. Поставки кокса увеличились в 2,7 раза до 763 тысяч долларов, максимальных с февраля. Таким образом, общие объемы покупок угля в мае достигли 1,002 миллиарда долларов, что стало максимумом с декабрьских 1,05 миллиарда. Всего по итогам прошлого года Москва поставила Пекину угля на 14,5 миллиарда долларов. Из них 14,4 миллиарда долларов пришлись на каменный уголь, 37,6 миллиона долларов - на бурый уголь, а 4,1 миллиона - на кокс.
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экономика, китай, россия, москва
Экономика, Китай, Россия, Москва
Китай купил у России бурый уголь на рекордную за почти два года сумму
КНР импортировал из РФ бурого угля на рекордные за почти два года $53 миллиона
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Китай в мае этого года купил у России бурого угля на максимальные с сентября 2022 года 53 миллиона долларов, суммарные поставки угля превысили 1 миллиард долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской статслужбы.
Так, в мае 2024 года Россия поставила в Китай бурого угля более чем на 53 миллиона долларов, это стало максимумом с сентября 2022 года. Тогда объем поставок составил 66,7 миллиона долларов.
Кроме бурого угля Китай покупает у России каменный уголь и кокс. В мае импорт каменного угля снизился на 2% и составил 948 миллионов долларов. Поставки кокса увеличились в 2,7 раза до 763 тысяч долларов, максимальных с февраля.
Таким образом, общие объемы покупок угля в мае достигли 1,002 миллиарда долларов, что стало максимумом с декабрьских 1,05 миллиарда.
Всего по итогам прошлого года Москва
поставила Пекину
угля на 14,5 миллиарда долларов. Из них 14,4 миллиарда долларов пришлись на каменный уголь, 37,6 миллиона долларов - на бурый уголь, а 4,1 миллиона - на кокс.