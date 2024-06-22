https://ria.ru/20240622/udar-1954787929.html

СМИ сообщили о новом ударе хуситов по атомному авианосцу США

СМИ сообщили о новом ударе хуситов по атомному авианосцу США - РИА Новости, 23.06.2024

СМИ сообщили о новом ударе хуситов по атомному авианосцу США

Йеменские хуситы из движения "Ансар Алла" нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower, сообщил портал Al Masirah. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-22T21:13

2024-06-22T21:13

2024-06-23T00:17

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сша

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ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Йеменские хуситы из движения "Ансар Алла" нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower, сообщил портал Al Masirah."Ракетные войска провели операцию, во время которой несколькими баллистическими крылатыми ракетами был атакован американский авианосец "Эйзенхауэр" в северной части Красного моря", — говорится в сообщении.Хуситы также подчеркнули, что продолжат военные действия в поддержку народа Палестины до тех пор, пока "осада Газы не будет снята".Ранее телеканал NBC News сообщил, что авианосец USS Dwight D. Eisenhower будет выведен из Красного моря после восьмимесячной военной операции у берегов Йемена.Это не первый случай, когда движение "Ансар Алла" сообщает об ударе по американскому авианесущему крейсеру. В конце мая хуситы заявили, что атаковали "Эйзенхауэр в ответ на атаку со стороны США и Великобритании.

https://ria.ru/20240621/khusity-1954628906.html

https://ria.ru/20240616/centcom-1953184057.html

красное море

сша

великобритания

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, красное море, сша, великобритания, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году