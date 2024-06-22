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СМИ сообщили о новом ударе хуситов по атомному авианосцу США - РИА Новости, 23.06.2024
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21:13 22.06.2024 (обновлено: 00:17 23.06.2024)
https://ria.ru/20240622/udar-1954787929.html
СМИ сообщили о новом ударе хуситов по атомному авианосцу США
СМИ сообщили о новом ударе хуситов по атомному авианосцу США - РИА Новости, 23.06.2024
СМИ сообщили о новом ударе хуситов по атомному авианосцу США
Йеменские хуситы из движения "Ансар Алла" нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower, сообщил портал Al Masirah. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-22T21:13
2024-06-23T00:17
в мире
красное море
сша
великобритания
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Йеменские хуситы из движения "Ансар Алла" нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower, сообщил портал Al Masirah."Ракетные войска провели операцию, во время которой несколькими баллистическими крылатыми ракетами был атакован американский авианосец "Эйзенхауэр" в северной части Красного моря", — говорится в сообщении.Хуситы также подчеркнули, что продолжат военные действия в поддержку народа Палестины до тех пор, пока "осада Газы не будет снята".Ранее телеканал NBC News сообщил, что авианосец USS Dwight D. Eisenhower будет выведен из Красного моря после восьмимесячной военной операции у берегов Йемена.Это не первый случай, когда движение "Ансар Алла" сообщает об ударе по американскому авианесущему крейсеру. В конце мая хуситы заявили, что атаковали "Эйзенхауэр в ответ на атаку со стороны США и Великобритании.
https://ria.ru/20240621/khusity-1954628906.html
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сша
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в мире, красное море, сша, великобритания, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, США, Великобритания, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили о новом ударе хуситов по атомному авианосцу США

Йеменские хуситы заявили об атаке на американский авианосец в Красном море

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Kody PhillipsАвианосец ВМС США "Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower)
Авианосец ВМС США Эйзенхауэр (USS Dwight D. Eisenhower) - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Kody Phillips
Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower). Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Йеменские хуситы из движения "Ансар Алла" нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower, сообщил портал Al Masirah.
"Ракетные войска провели операцию, во время которой несколькими баллистическими крылатыми ракетами был атакован американский авианосец "Эйзенхауэр" в северной части Красного моря", — говорится в сообщении.
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Хуситы также подчеркнули, что продолжат военные действия в поддержку народа Палестины до тех пор, пока "осада Газы не будет снята".
Ранее телеканал NBC News сообщил, что авианосец USS Dwight D. Eisenhower будет выведен из Красного моря после восьмимесячной военной операции у берегов Йемена.
Это не первый случай, когда движение "Ансар Алла" сообщает об ударе по американскому авианесущему крейсеру. В конце мая хуситы заявили, что атаковали "Эйзенхауэр в ответ на атаку со стороны США и Великобритании.
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В миреКрасное мореСШАВеликобританияАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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