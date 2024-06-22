https://ria.ru/20240622/udar-1954787929.html
СМИ сообщили о новом ударе хуситов по атомному авианосцу США
СМИ сообщили о новом ударе хуситов по атомному авианосцу США - РИА Новости, 23.06.2024
СМИ сообщили о новом ударе хуситов по атомному авианосцу США
Йеменские хуситы из движения "Ансар Алла" нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower, сообщил портал Al Masirah. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-22T21:13
2024-06-22T21:13
2024-06-23T00:17
в мире
красное море
сша
великобритания
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565817709_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_efbfadf7e0e648b3281c9511ffdb25ee.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Йеменские хуситы из движения "Ансар Алла" нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower, сообщил портал Al Masirah."Ракетные войска провели операцию, во время которой несколькими баллистическими крылатыми ракетами был атакован американский авианосец "Эйзенхауэр" в северной части Красного моря", — говорится в сообщении.Хуситы также подчеркнули, что продолжат военные действия в поддержку народа Палестины до тех пор, пока "осада Газы не будет снята".Ранее телеканал NBC News сообщил, что авианосец USS Dwight D. Eisenhower будет выведен из Красного моря после восьмимесячной военной операции у берегов Йемена.Это не первый случай, когда движение "Ансар Алла" сообщает об ударе по американскому авианесущему крейсеру. В конце мая хуситы заявили, что атаковали "Эйзенхауэр в ответ на атаку со стороны США и Великобритании.
https://ria.ru/20240621/khusity-1954628906.html
https://ria.ru/20240616/centcom-1953184057.html
красное море
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565817709_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d03d1a2d429f35346b04914edfb11bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красное море, сша, великобритания, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, США, Великобритания, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили о новом ударе хуситов по атомному авианосцу США
Йеменские хуситы заявили об атаке на американский авианосец в Красном море