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Фермерам разрешили размещать туристов в гостевых домах - РИА Новости, 22.06.2024
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Туризм
 
16:39 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/turizm-1954746462.html
Фермерам разрешили размещать туристов в гостевых домах
Фермерам разрешили размещать туристов в гостевых домах - РИА Новости, 22.06.2024
Фермерам разрешили размещать туристов в гостевых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма, в том числе размещать туристов в гостевых... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:39
2024-06-22T16:39
туризм
россия
михаил мишустин
владимир путин
туризм
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма, в том числе размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон разрешает фермерским хозяйствам заниматься не связанными с сельхозпроизводством видами деятельности, обеспечивающими устойчивое развитие сельских территорий. Под устойчивым развитием понимается стабильное социально-экономическое развитие села, увеличение производства сельхозпродукции, повышение эффективности сельского хозяйства, рациональное использование и охрана земель, достижение полной занятости и повышение уровня жизни сельского населения. В числе видов деятельности, которыми теперь могут заниматься фермеры – оказание услуг в сфере сельского туризма. Для этого разрешается временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества фермерского хозяйства. Речь идет о небольших гостевых домах, где раньше официально не разрешалось размещать путешественников, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин. Теперь фермеры смогут активнее работать по этому направлению, тем более что в регионах растет интерес к таким проектам, отмечал он. Благодаря таким решениям на селе не только создаются рабочие места, но и открываются новые возможности для малого и среднего агробизнеса, идет продвижение региональных брендов, включая, например, продукты питания, указывал Мишустин. Соответствующие изменения вносятся в законы "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" и "О развитии сельского хозяйства". Новый закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, туризм
Туризм, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Туризм
Фермерам разрешили размещать туристов в гостевых домах

Путин подписал закон, разрешающий фермерам размещать туристов в гостевых домах

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСельский туризм
Сельский туризм - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сельский туризм. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма, в том числе размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон разрешает фермерским хозяйствам заниматься не связанными с сельхозпроизводством видами деятельности, обеспечивающими устойчивое развитие сельских территорий. Под устойчивым развитием понимается стабильное социально-экономическое развитие села, увеличение производства сельхозпродукции, повышение эффективности сельского хозяйства, рациональное использование и охрана земель, достижение полной занятости и повышение уровня жизни сельского населения.
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В числе видов деятельности, которыми теперь могут заниматься фермеры – оказание услуг в сфере сельского туризма. Для этого разрешается временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества фермерского хозяйства.
Речь идет о небольших гостевых домах, где раньше официально не разрешалось размещать путешественников, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин. Теперь фермеры смогут активнее работать по этому направлению, тем более что в регионах растет интерес к таким проектам, отмечал он.
Благодаря таким решениям на селе не только создаются рабочие места, но и открываются новые возможности для малого и среднего агробизнеса, идет продвижение региональных брендов, включая, например, продукты питания, указывал Мишустин.
Соответствующие изменения вносятся в законы "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" и "О развитии сельского хозяйства". Новый закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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