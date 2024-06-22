https://ria.ru/20240622/turizm-1954746462.html

Фермерам разрешили размещать туристов в гостевых домах

Фермерам разрешили размещать туристов в гостевых домах - РИА Новости, 22.06.2024

Фермерам разрешили размещать туристов в гостевых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма, в том числе размещать туристов в гостевых... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T16:39

2024-06-22T16:39

2024-06-22T16:39

туризм

россия

михаил мишустин

владимир путин

туризм

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма, в том числе размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон разрешает фермерским хозяйствам заниматься не связанными с сельхозпроизводством видами деятельности, обеспечивающими устойчивое развитие сельских территорий. Под устойчивым развитием понимается стабильное социально-экономическое развитие села, увеличение производства сельхозпродукции, повышение эффективности сельского хозяйства, рациональное использование и охрана земель, достижение полной занятости и повышение уровня жизни сельского населения. В числе видов деятельности, которыми теперь могут заниматься фермеры – оказание услуг в сфере сельского туризма. Для этого разрешается временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества фермерского хозяйства. Речь идет о небольших гостевых домах, где раньше официально не разрешалось размещать путешественников, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин. Теперь фермеры смогут активнее работать по этому направлению, тем более что в регионах растет интерес к таким проектам, отмечал он. Благодаря таким решениям на селе не только создаются рабочие места, но и открываются новые возможности для малого и среднего агробизнеса, идет продвижение региональных брендов, включая, например, продукты питания, указывал Мишустин. Соответствующие изменения вносятся в законы "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" и "О развитии сельского хозяйства". Новый закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

https://realty.ria.ru/20231201/proekt-1913185917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, владимир путин, туризм