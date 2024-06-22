https://ria.ru/20240622/troitse-sergieva_lavra-1954710979.html

У входа в Троице-Сергиеву лавру усилили меры безопасности

У входа в Троице-Сергиеву лавру усилили меры безопасности - РИА Новости, 22.06.2024

У входа в Троице-Сергиеву лавру усилили меры безопасности

На Красногорской площади Сергиева Посада, которая расположена у входа в Троице-Сергиеву лавру, выставили заграждение, дежурит полиция, паломников просят... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:30

2024-06-22T13:30

2024-06-22T13:30

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СЕРГИЕВ ПОСАД, 22 июн – РИА Новости. На Красногорской площади Сергиева Посада, которая расположена у входа в Троице-Сергиеву лавру, выставили заграждение, дежурит полиция, паломников просят проходить через металлоискатели, передает корреспондент РИА Новости. В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернется в этот храм, где будет пребывать постоянно. Как ожидается, икону встретят 22 июня на Красногорской площади, после чего тождественно перенесут в Троицкий собор монастыря, где она будет постоянно находиться. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что грузовик с "Троицей" отъехал от столичного храма Христа Спасителя. По периметру Красногорской площади сейчас выставлено заграждение, входы и выходы контролирует полиция. Верующих пускают на территорию лавры и площади, но просят проходить через металлоискатели. Сейчас на площади оборудован большой шатер для иконы "Троица" Андрея Рублева. Богослужебный суточный круг начинается вечером накануне и фактически праздник встречают уже во время вечернего богослужения. Всенощное бдение, согласно расписанию на сайте лавры, состоится 22 июня в 18.00. Ожидается, что уже в субботу, 22 июня к вечернему богослужению в Троице-Сергиевой лавре соберется немало паломников. Кульминацией торжеств станет Божественная литургия в лавре в воскресенье, 23 июня. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.

https://ria.ru/20240622/ikona-1954696282.html

https://ria.ru/20240621/rublev-1954607630.html

https://ria.ru/20240622/sergievposad-1954070624.html

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владимир путин, день святой троицы, россия