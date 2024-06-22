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Патриарх Кирилл призвал молиться перед иконой "Троица" о мире - РИА Новости, 22.06.2024
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Религия
 
22:55 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/troitsa-1954795323.html
Патриарх Кирилл призвал молиться перед иконой "Троица" о мире
Патриарх Кирилл призвал молиться перед иконой "Троица" о мире - РИА Новости, 22.06.2024
Патриарх Кирилл призвал молиться перед иконой "Троица" о мире
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться перед возвращенной в Свято-Троицкую Сергиеву лавру иконой "Троица" Андрея Рублева о мире, любви и... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T22:55
2024-06-22T22:55
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
день святой троицы
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться перед возвращенной в Свято-Троицкую Сергиеву лавру иконой "Троица" Андрея Рублева о мире, любви и единстве, назвав залогом счастья изображенное иконописцем единство. "Сегодня у нас действительно радость великая: мы можем и помолиться перед этой дивной иконой, и попросить у Господа, чтобы Он дал нам мир, потому что образ Святой Троицы – это образ божественного мира. Единство – ведь это и есть проявление мира, а как мы нуждаемся в мире!" – сказал патриарх в проповеди после богослужения у возвращенной в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры иконы. В первую очередь он призвал молиться о мире в семьях. "Когда происходят разлады между супругами, между родителями и детьми, как важно, чтобы обогащенные божественной мудростью и божьей благодатью, мы в семьях могли бы преодолевать эту рознь мира. Но рознь мира не только ведь в семьях: в общественных отношениях политические партии, различного рода организации, нередко так враждуют между собой, что дай им силу какую-то – так и начали бы действительно бороться не только словом, но и действиями. Это происходит от того, что у людей нет чувства единения: там, где рознь, там всегда опасность конфликтов и разделений, которые переходят иногда в тяжелые драматические столкновения между людьми между группами людей, между организациями и между многими другими человеческими объединениями", – добавил предстоятель Русской церкви. Он назвал изображенное Рублевым в "Троице" единство законом благополучия и человеческого счастья. "Троицу" вернули в лавру накануне дня Святой Троицы, который Русская православная церковь встречает в 2024 году 23 июня. Патриарх Кирилл постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.
https://ria.ru/20240622/troitsa-1954761480.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, день святой троицы
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, День Святой Троицы
Патриарх Кирилл призвал молиться перед иконой "Троица" о мире

Патриарх Кирилл призвал молиться перед иконой "Троица" о мире, любви и единстве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКрестный ход с иконой "Святая Троица" письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы
Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Крестный ход с иконой "Святая Троица" письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться перед возвращенной в Свято-Троицкую Сергиеву лавру иконой "Троица" Андрея Рублева о мире, любви и единстве, назвав залогом счастья изображенное иконописцем единство.
"Сегодня у нас действительно радость великая: мы можем и помолиться перед этой дивной иконой, и попросить у Господа, чтобы Он дал нам мир, потому что образ Святой Троицы – это образ божественного мира. Единство – ведь это и есть проявление мира, а как мы нуждаемся в мире!" – сказал патриарх в проповеди после богослужения у возвращенной в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры иконы.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в шатре на Красногорской площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы. 22 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Патриарх Кирилл назначил 22 июня праздником принесения "Троицы" в лавру
Вчера, 18:20
В первую очередь он призвал молиться о мире в семьях.
«
"Когда происходят разлады между супругами, между родителями и детьми, как важно, чтобы обогащенные божественной мудростью и божьей благодатью, мы в семьях могли бы преодолевать эту рознь мира. Но рознь мира не только ведь в семьях: в общественных отношениях политические партии, различного рода организации, нередко так враждуют между собой, что дай им силу какую-то – так и начали бы действительно бороться не только словом, но и действиями. Это происходит от того, что у людей нет чувства единения: там, где рознь, там всегда опасность конфликтов и разделений, которые переходят иногда в тяжелые драматические столкновения между людьми между группами людей, между организациями и между многими другими человеческими объединениями", – добавил предстоятель Русской церкви.
Он назвал изображенное Рублевым в "Троице" единство законом благополучия и человеческого счастья.
"Троицу" вернули в лавру накануне дня Святой Троицы, который Русская православная церковь встречает в 2024 году 23 июня. Патриарх Кирилл постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.
Прибытие иконы "Святая Троица" в Троице-Сергиеву Лавру
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана Андреем Рублевым для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.

Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы

После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана Андреем Рублевым для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в шатре на Красногорской площади Сергиева Посада.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в шатре на Красногорской площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в шатре на Красногорской площади Сергиева Посада.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

С Красногорской площади началось торжественное шествие к Троицкому собору.

Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы

С Красногорской площади началось торжественное шествие к Троицкому собору.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Икону встречало множество паломников и туристов, они собрались на внутренней площади монастыря и у стен обители.

Прихожане в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы

Икону встречало множество паломников и туристов, они собрались на внутренней площади монастыря и у стен обители.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.

Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх, обратившись к верующим, назвал возвращение иконы великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра накануне праздника Святой Троицы

Патриарх, обратившись к верующим, назвал возвращение иконы великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.

Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы

Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 7

После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана Андреем Рублевым для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 7

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в шатре на Красногорской площади Сергиева Посада.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 7

С Красногорской площади началось торжественное шествие к Троицкому собору.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 7

Икону встречало множество паломников и туристов, они собрались на внутренней площади монастыря и у стен обители.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 7

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 7

Патриарх, обратившись к верующим, назвал возвращение иконы великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 7

Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьДень Святой Троицы
 
 
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