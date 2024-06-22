https://ria.ru/20240622/troitsa-1954795323.html

Патриарх Кирилл призвал молиться перед иконой "Троица" о мире

Патриарх Кирилл призвал молиться перед иконой "Троица" о мире - РИА Новости, 22.06.2024

Патриарх Кирилл призвал молиться перед иконой "Троица" о мире

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться перед возвращенной в Свято-Троицкую Сергиеву лавру иконой "Троица" Андрея Рублева о мире, любви и... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T22:55

2024-06-22T22:55

2024-06-22T22:55

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

день святой троицы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954780908_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_8590905b7036614fe405d8e78830ee8c.jpg

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться перед возвращенной в Свято-Троицкую Сергиеву лавру иконой "Троица" Андрея Рублева о мире, любви и единстве, назвав залогом счастья изображенное иконописцем единство. "Сегодня у нас действительно радость великая: мы можем и помолиться перед этой дивной иконой, и попросить у Господа, чтобы Он дал нам мир, потому что образ Святой Троицы – это образ божественного мира. Единство – ведь это и есть проявление мира, а как мы нуждаемся в мире!" – сказал патриарх в проповеди после богослужения у возвращенной в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры иконы. В первую очередь он призвал молиться о мире в семьях. "Когда происходят разлады между супругами, между родителями и детьми, как важно, чтобы обогащенные божественной мудростью и божьей благодатью, мы в семьях могли бы преодолевать эту рознь мира. Но рознь мира не только ведь в семьях: в общественных отношениях политические партии, различного рода организации, нередко так враждуют между собой, что дай им силу какую-то – так и начали бы действительно бороться не только словом, но и действиями. Это происходит от того, что у людей нет чувства единения: там, где рознь, там всегда опасность конфликтов и разделений, которые переходят иногда в тяжелые драматические столкновения между людьми между группами людей, между организациями и между многими другими человеческими объединениями", – добавил предстоятель Русской церкви. Он назвал изображенное Рублевым в "Троице" единство законом благополучия и человеческого счастья. "Троицу" вернули в лавру накануне дня Святой Троицы, который Русская православная церковь встречает в 2024 году 23 июня. Патриарх Кирилл постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.

https://ria.ru/20240622/troitsa-1954761480.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, день святой троицы