https://ria.ru/20240622/troitsa-1954761480.html

Патриарх Кирилл назначил 22 июня праздником принесения "Троицы" в лавру

Патриарх Кирилл назначил 22 июня праздником принесения "Троицы" в лавру - РИА Новости, 22.06.2024

Патриарх Кирилл назначил 22 июня праздником принесения "Троицы" в лавру

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T18:20

2024-06-22T18:20

2024-06-22T19:29

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

день святой троицы

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру. "Возвращения святынь свидетельствуют о глубинных изменениях, в том числе, и, может быть, в первую очередь, в жизни нашего народа, о возрождении православия на святой Руси. В честь этого события я благословляю именовать этот день днем принесения чудотворного образа "Святыя Троицы" в Троице-Сергиеву лавру, и совершать всегда полиелейные (особо торжественные - ред.) богослужения", – сказал он, обратившись к верующим при перенесении рублевской иконы в Троицкий собор монастыря. Он назвал это великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны. "Троицу" вернули в лавру накануне дня Святой Троицы, который Русская православная церковь встречает в 2024 году 23 июня.

https://ria.ru/20240621/troitsa-1737298760.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, день святой троицы