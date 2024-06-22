Патриарх Кирилл назначил 22 июня праздником принесения "Троицы" в лавру
Патриарх назначил 22 июня праздником принесения "Троицы" в Троице-Сергиеву лавру
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы "Святая Троица" письма преподобного Андрея Рублёва в шатре на Красногорской площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы. 22 июня 2024
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы "Святая Троица" письма преподобного Андрея Рублёва в шатре на Красногорской площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы. 22 июня 2024
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.
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"Возвращения святынь свидетельствуют о глубинных изменениях, в том числе, и, может быть, в первую очередь, в жизни нашего народа, о возрождении православия на святой Руси. В честь этого события я благословляю именовать этот день днем принесения чудотворного образа "Святыя Троицы" в Троице-Сергиеву лавру, и совершать всегда полиелейные (особо торжественные - ред.) богослужения", – сказал он, обратившись к верующим при перенесении рублевской иконы в Троицкий собор монастыря.
Он назвал это великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны.
"Троицу" вернули в лавру накануне дня Святой Троицы, который Русская православная церковь встречает в 2024 году 23 июня.
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