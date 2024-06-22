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Патриарх Кирилл назначил 22 июня праздником принесения "Троицы" в лавру - РИА Новости, 22.06.2024
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Религия
 
18:20 22.06.2024 (обновлено: 19:29 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/troitsa-1954761480.html
Патриарх Кирилл назначил 22 июня праздником принесения "Троицы" в лавру
Патриарх Кирилл назначил 22 июня праздником принесения "Троицы" в лавру - РИА Новости, 22.06.2024
Патриарх Кирилл назначил 22 июня праздником принесения "Троицы" в лавру
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T18:20
2024-06-22T19:29
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
день святой троицы
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру. "Возвращения святынь свидетельствуют о глубинных изменениях, в том числе, и, может быть, в первую очередь, в жизни нашего народа, о возрождении православия на святой Руси. В честь этого события я благословляю именовать этот день днем принесения чудотворного образа "Святыя Троицы" в Троице-Сергиеву лавру, и совершать всегда полиелейные (особо торжественные - ред.) богослужения", – сказал он, обратившись к верующим при перенесении рублевской иконы в Троицкий собор монастыря. Он назвал это великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны. "Троицу" вернули в лавру накануне дня Святой Троицы, который Русская православная церковь встречает в 2024 году 23 июня.
https://ria.ru/20240621/troitsa-1737298760.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, день святой троицы
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, День Святой Троицы
Патриарх Кирилл назначил 22 июня праздником принесения "Троицы" в лавру

Патриарх назначил 22 июня праздником принесения "Троицы" в Троице-Сергиеву лавру

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы "Святая Троица" письма преподобного Андрея Рублёва в шатре на Красногорской площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы. 22 июня 2024
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в шатре на Красногорской площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы. 22 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы "Святая Троица" письма преподобного Андрея Рублёва в шатре на Красногорской площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы. 22 июня 2024
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.
«
"Возвращения святынь свидетельствуют о глубинных изменениях, в том числе, и, может быть, в первую очередь, в жизни нашего народа, о возрождении православия на святой Руси. В честь этого события я благословляю именовать этот день днем принесения чудотворного образа "Святыя Троицы" в Троице-Сергиеву лавру, и совершать всегда полиелейные (особо торжественные - ред.) богослужения", – сказал он, обратившись к верующим при перенесении рублевской иконы в Троицкий собор монастыря.
Он назвал это великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны.
"Троицу" вернули в лавру накануне дня Святой Троицы, который Русская православная церковь встречает в 2024 году 23 июня.
Празднование Троицы в городах России - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Троица: история праздника, традиции и запреты
21 июня, 13:13
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьДень Святой Троицы
 
 
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