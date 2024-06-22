https://ria.ru/20240622/trevoga-1954772010.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.06.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T19:21
2024-06-22T19:21
2024-06-22T19:48
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Харьковской области звучит почти 12 часов. В остальных указанных регионах тревога раздалась в период с 19.09 по 19.11 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952368981.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской, Харьковской и еще 2 областях Украины объявили воздушную тревогу