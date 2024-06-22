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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 22.06.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили в Белгороде, Белгородском районе, а также Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T09:43

2024-06-22T09:43

2024-06-22T10:17

белгород

белгородский район

шебекино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

происшествия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Белгороде, Белгородском районе, а также Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в 9.22 мск."РСЧС: Внимание! Город Белгород, Белгородский район, город Шебекино и Шебекинский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240621/ranenyy-1954560892.html

белгород

белгородский район

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, белгородский район, шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, происшествия