Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 22.06.2024 (обновлено: 10:17 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/trevoga-1954675436.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 22.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Белгороде, Белгородском районе, а также Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T09:43
2024-06-22T10:17
белгород
белгородский район
шебекино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933526004_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_0ffabc660b54728d0bcf0d41c448ac30.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Белгороде, Белгородском районе, а также Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в 9.22 мск."РСЧС: Внимание! Город Белгород, Белгородский район, город Шебекино и Шебекинский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240621/ranenyy-1954560892.html
белгород
белгородский район
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933526004_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f848aeb34683fbd5b6c3c278416c63e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, белгородский район, шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, происшествия
Белгород, Белгородский район, Шебекино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде, Шебекино и Белгородском районе отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Белгороде, Белгородском районе, а также Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена в 9.22 мск.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород, Белгородский район, город Шебекино и Шебекинский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела города Шебекино Белгородской области. 21 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
При обстреле Шебекино пострадал мужчина
Вчера, 16:28
 
БелгородБелгородский районШебекиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БезопасностьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала