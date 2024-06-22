https://ria.ru/20240622/trevoga-1954675436.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 22.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Белгороде, Белгородском районе, а также Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T09:43
2024-06-22T09:43
2024-06-22T10:17
белгород
белгородский район
шебекино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
происшествия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Белгороде, Белгородском районе, а также Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в 9.22 мск."РСЧС: Внимание! Город Белгород, Белгородский район, город Шебекино и Шебекинский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240621/ranenyy-1954560892.html
белгород
белгородский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, происшествия
Белгород, Белгородский район, Шебекино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде, Шебекино и Белгородском районе отменили ракетную опасность