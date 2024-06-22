https://ria.ru/20240622/trevoga-1954652706.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.06.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой информации. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T02:58
2024-06-22T02:58
2024-06-22T03:07
украина
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой информации.Согласно данным ресурса, сигнал тревоги распространился на все области Украины в 2.56 (совпадает с мск).В минувшие сутки воздушную тревогу трижды объявляли на всей территории страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240621/bomba-1954513629.html
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украина, в мире, вооруженные силы рф
Украина, В мире, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги