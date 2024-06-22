https://ria.ru/20240622/transformator-1954702857.html

ВСУ ударили по трансформатору в Запорожской области

ВСУ ударили по трансформатору в Запорожской области - РИА Новости, 22.06.2024

ВСУ ударили по трансформатору в Запорожской области

ВСУ ударили по трансформатору в Запорожской области, обесточены села Балки и Орлянка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T12:42

2024-06-22T12:42

2024-06-22T12:42

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ВСУ ударили по трансформатору в Запорожской области, обесточены села Балки и Орлянка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. "ВСУ нанесли террористический удар по трансформатору, питающему населенные пункты Васильевского муниципального округа. В результате удара произошла утечка масла, полностью обесточены села Балки и Орлянка. Сохраняется угроза повторных ударов. Работы по восстановлению электроснабжения города Днепрорудное, с. Златополь, Скельки и п. Дружба ведутся", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html

запорожская область

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происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины