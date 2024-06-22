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ВСУ ударили по трансформатору в Запорожской области - РИА Новости, 22.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/transformator-1954702857.html
ВСУ ударили по трансформатору в Запорожской области
ВСУ ударили по трансформатору в Запорожской области - РИА Новости, 22.06.2024
ВСУ ударили по трансформатору в Запорожской области
ВСУ ударили по трансформатору в Запорожской области, обесточены села Балки и Орлянка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:42
2024-06-22T12:42
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ВСУ ударили по трансформатору в Запорожской области, обесточены села Балки и Орлянка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. "ВСУ нанесли террористический удар по трансформатору, питающему населенные пункты Васильевского муниципального округа. В результате удара произошла утечка масла, полностью обесточены села Балки и Орлянка. Сохраняется угроза повторных ударов. Работы по восстановлению электроснабжения города Днепрорудное, с. Златополь, Скельки и п. Дружба ведутся", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html
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происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ ударили по трансформатору в Запорожской области

ВСУ ударили по трансформатору в Запорожской области, обесточены два села

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ВСУ ударили по трансформатору в Запорожской области, обесточены села Балки и Орлянка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
«
"ВСУ нанесли террористический удар по трансформатору, питающему населенные пункты Васильевского муниципального округа. В результате удара произошла утечка масла, полностью обесточены села Балки и Орлянка. Сохраняется угроза повторных ударов. Работы по восстановлению электроснабжения города Днепрорудное, с. Златополь, Скельки и п. Дружба ведутся", - говорится в сообщении.
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11:44
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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