https://ria.ru/20240622/transformator-1954702857.html
ВСУ ударили по трансформатору в Запорожской области
ВСУ ударили по трансформатору в Запорожской области - РИА Новости, 22.06.2024
ВСУ ударили по трансформатору в Запорожской области
ВСУ ударили по трансформатору в Запорожской области, обесточены села Балки и Орлянка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:42
2024-06-22T12:42
2024-06-22T12:42
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925256532_1187:987:3072:2047_1920x0_80_0_0_4c26e9e5c449a6fb1f7078ce027ba87c.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ВСУ ударили по трансформатору в Запорожской области, обесточены села Балки и Орлянка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. "ВСУ нанесли террористический удар по трансформатору, питающему населенные пункты Васильевского муниципального округа. В результате удара произошла утечка масла, полностью обесточены села Балки и Орлянка. Сохраняется угроза повторных ударов. Работы по восстановлению электроснабжения города Днепрорудное, с. Златополь, Скельки и п. Дружба ведутся", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925256532_858:386:3072:2047_1920x0_80_0_0_823ead5fe49da10667be25f3726efe0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ ударили по трансформатору в Запорожской области
ВСУ ударили по трансформатору в Запорожской области, обесточены два села