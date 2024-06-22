https://ria.ru/20240622/toretsk-1954648479.html
"Сырский — сообщник": в Раде заявили о российском прорыве на Торецк
"Сырский — сообщник": в Раде заявили о российском прорыве на Торецк - РИА Новости, 22.06.2024
"Сырский — сообщник": в Раде заявили о российском прорыве на Торецк
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с обвинениями в адрес руководства ВСУ из-за прорыва российских войск в районе Торецка в ДНР. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T00:47
2024-06-22T00:47
2024-06-22T03:19
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с обвинениями в адрес руководства ВСУ из-за прорыва российских войск в районе Торецка в ДНР."Очередное преступление руководителя Восточным фронтом генерала (командующего объединенными силами ВСУ Юрия — Прим. Ред.) Содоля: прорыв на Торецк. Сейчас мы лишились позиций, которые были с 2014 года", — утверждает депутат в своем Facebook*.По ее словам, за сутки до прорыва Содоль перебросил на позиции в этом районе подразделение, "уже понесшее потери и имеющее пониженную боеспособность"."Подготовленных фортификаций снова нет! <…> Выглядит так, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работающий на врага. (Главком ВСУ Александр. - прим. ред.) Сырский – сообщник или не контролирует ситуацию?" — возмутилась Безуглая.Торецк — город в подконтрольной Киеву части ДНР между Горловкой и Константиновкой.Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска "оседлали" на Торецком и Покровском направлениях ряд высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия.Согласно сводке Минобороны, за последние сутки военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение трем украинским бригадам в районах Торецка, Новгородского и Новоселовки Первой в ДНР, потери противника составили до 380 солдат.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947588022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы украины, верховная рада украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы РФ
"Сырский — сообщник": в Раде заявили о российском прорыве на Торецк
Депутат Рады Безуглая заявила о прорыве ВС России в районе Торецка в ДНР
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с обвинениями в адрес руководства ВСУ из-за прорыва российских войск в районе Торецка в ДНР.
"Очередное преступление руководителя Восточным фронтом генерала (командующего объединенными силами ВСУ Юрия — Прим. Ред.) Содоля: прорыв на Торецк
. Сейчас мы лишились позиций, которые были с 2014 года", — утверждает депутат в своем Facebook*.
По ее словам, за сутки до прорыва Содоль перебросил на позиции в этом районе подразделение, "уже понесшее потери и имеющее пониженную боеспособность".
"Подготовленных фортификаций снова нет! <…> Выглядит так, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работающий на врага. (Главком ВСУ Александр. - прим. ред.) Сырский – сообщник или не контролирует ситуацию?" — возмутилась Безуглая.
Торецк — город в подконтрольной Киеву части ДНР между Горловкой
и Константиновкой
.
Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска "оседлали" на Торецком и Покровском направлениях ряд высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия.
Согласно сводке Минобороны, за последние сутки военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение трем украинским бригадам в районах Торецка, Новгородского и Новоселовки Первой в ДНР, потери противника составили до 380 солдат.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.