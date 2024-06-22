https://ria.ru/20240622/toretsk-1954648479.html

"Сырский — сообщник": в Раде заявили о российском прорыве на Торецк

"Сырский — сообщник": в Раде заявили о российском прорыве на Торецк - РИА Новости, 22.06.2024

"Сырский — сообщник": в Раде заявили о российском прорыве на Торецк

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с обвинениями в адрес руководства ВСУ из-за прорыва российских войск в районе Торецка в ДНР. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T00:47

2024-06-22T00:47

2024-06-22T03:19

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

торецк

вооруженные силы украины

верховная рада украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4ad0090cd8de270f36bb83f72e0b03c9.jpg

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с обвинениями в адрес руководства ВСУ из-за прорыва российских войск в районе Торецка в ДНР."Очередное преступление руководителя Восточным фронтом генерала (командующего объединенными силами ВСУ Юрия — Прим. Ред.) Содоля: прорыв на Торецк. Сейчас мы лишились позиций, которые были с 2014 года", — утверждает депутат в своем Facebook*.По ее словам, за сутки до прорыва Содоль перебросил на позиции в этом районе подразделение, "уже понесшее потери и имеющее пониженную боеспособность"."Подготовленных фортификаций снова нет! <…> Выглядит так, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работающий на врага. (Главком ВСУ Александр. - прим. ред.) Сырский – сообщник или не контролирует ситуацию?" — возмутилась Безуглая.Торецк — город в подконтрольной Киеву части ДНР между Горловкой и Константиновкой.Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска "оседлали" на Торецком и Покровском направлениях ряд высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия.Согласно сводке Минобороны, за последние сутки военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение трем украинским бригадам в районах Торецка, Новгородского и Новоселовки Первой в ДНР, потери противника составили до 380 солдат.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947588022.html

https://ria.ru/20240620/volchansk-1954142628.html

донецкая народная республика

торецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы украины, верховная рада украины, вооруженные силы рф