Рейтинг@Mail.ru
"Сырский — сообщник": в Раде заявили о российском прорыве на Торецк - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:47 22.06.2024 (обновлено: 03:19 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/toretsk-1954648479.html
"Сырский — сообщник": в Раде заявили о российском прорыве на Торецк
"Сырский — сообщник": в Раде заявили о российском прорыве на Торецк - РИА Новости, 22.06.2024
"Сырский — сообщник": в Раде заявили о российском прорыве на Торецк
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с обвинениями в адрес руководства ВСУ из-за прорыва российских войск в районе Торецка в ДНР. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T00:47
2024-06-22T03:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
вооруженные силы украины
верховная рада украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4ad0090cd8de270f36bb83f72e0b03c9.jpg
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с обвинениями в адрес руководства ВСУ из-за прорыва российских войск в районе Торецка в ДНР."Очередное преступление руководителя Восточным фронтом генерала (командующего объединенными силами ВСУ Юрия — Прим. Ред.) Содоля: прорыв на Торецк. Сейчас мы лишились позиций, которые были с 2014 года", — утверждает депутат в своем Facebook*.По ее словам, за сутки до прорыва Содоль перебросил на позиции в этом районе подразделение, "уже понесшее потери и имеющее пониженную боеспособность"."Подготовленных фортификаций снова нет! &lt;…&gt; Выглядит так, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работающий на врага. (Главком ВСУ Александр. - прим. ред.) Сырский – сообщник или не контролирует ситуацию?" — возмутилась Безуглая.Торецк — город в подконтрольной Киеву части ДНР между Горловкой и Константиновкой.Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска "оседлали" на Торецком и Покровском направлениях ряд высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия.Согласно сводке Минобороны, за последние сутки военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение трем украинским бригадам в районах Торецка, Новгородского и Новоселовки Первой в ДНР, потери противника составили до 380 солдат.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947588022.html
https://ria.ru/20240620/volchansk-1954142628.html
донецкая народная республика
торецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_31b9ee9bd292436e43fc40bae3a95971.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы украины, верховная рада украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы РФ
"Сырский — сообщник": в Раде заявили о российском прорыве на Торецк

Депутат Рады Безуглая заявила о прорыве ВС России в районе Торецка в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с обвинениями в адрес руководства ВСУ из-за прорыва российских войск в районе Торецка в ДНР.
"Очередное преступление руководителя Восточным фронтом генерала (командующего объединенными силами ВСУ Юрия — Прим. Ред.) Содоля: прорыв на Торецк. Сейчас мы лишились позиций, которые были с 2014 года", — утверждает депутат в своем Facebook*.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Критиковавшая Залужного депутат Рады заявила, что ничего не изменилось
22 мая, 10:17
По ее словам, за сутки до прорыва Содоль перебросил на позиции в этом районе подразделение, "уже понесшее потери и имеющее пониженную боеспособность".
"Подготовленных фортификаций снова нет! <…> Выглядит так, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работающий на врага. (Главком ВСУ Александр. - прим. ред.) Сырский – сообщник или не контролирует ситуацию?" — возмутилась Безуглая.
Торецк — город в подконтрольной Киеву части ДНР между Горловкой и Константиновкой.
Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска "оседлали" на Торецком и Покровском направлениях ряд высот, что дает возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия.
Согласно сводке Минобороны, за последние сутки военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение трем украинским бригадам в районах Торецка, Новгородского и Новоселовки Первой в ДНР, потери противника составили до 380 солдат.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Украинской армии не хватает сил для прорыва под Волчанском, заявил Марочко
20 июня, 07:44
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТорецкВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала