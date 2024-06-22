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Украинские власти сделали заявление об инциденте на ТЭЦ в Киеве

Украинские власти сделали заявление об инциденте на ТЭЦ в Киеве - РИА Новости, 22.06.2024

Украинские власти сделали заявление об инциденте на ТЭЦ в Киеве

Украинские власти опровергли сообщения местных СМИ о взрыве на киевской ТЭЦ, о чем говорится в Telegram-канале столичной администрации. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T15:37

2024-06-22T15:37

2024-06-22T15:37

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинские власти опровергли сообщения местных СМИ о взрыве на киевской ТЭЦ, о чем говорится в Telegram-канале столичной администрации.В субботу украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале сообщило о взрыве на ТЭЦ в Киеве."Все ТЭЦ Киева работают в штатном режиме, в частности, осуществляются работы по подготовке к отопительному сезону. Все технологические и ремонтные процессы производятся в штатном порядке. Информация о якобы взрыве на энергообъекте не соответствует действительности", — утверждается в публикации.Киевская администрация также обратилась к прессе, попросив ее тщательно проверять информацию перед публикацией, иначе создается "колоссальный риск для работы станций и их персонала".На прошлой неделе немецкая газета Zeit сообщила, что украинская электроэнергетика находится в самом катастрофическом состоянии с начала спецоперации.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240622/otklyucheniya-1954734848.html

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