https://ria.ru/20240622/tayniki-1954708265.html

В Карабахе полиция обнаружила тайники с оружием и боеприпасами

В Карабахе полиция обнаружила тайники с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 22.06.2024

В Карабахе полиция обнаружила тайники с оружием и боеприпасами

Азербайджанская полиция обнаружила в городе Ханкенди в Карабахе несколько тайников с оружием и боеприпасами, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:14

2024-06-22T13:14

2024-06-22T13:14

в мире

азербайджан

баку

армения

ильхам алиев

никол пашинян

евросоюз

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БАКУ, 22 июн - РИА Новости. Азербайджанская полиция обнаружила в городе Ханкенди в Карабахе несколько тайников с оружием и боеприпасами, сообщает пресс-служба МВД республики. "В Ханкенди обнаружено несколько тайников с оружием и боеприпасов. В результате проведенных мероприятий, в частности, с 15 по 21 июня сотрудниками полиции на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 14 автоматов, 5 ружей, 12 гранат, гранатомет, 14 запалов, 26 магазинов для патронов, 400 патронов различных калибров и другие боеприпасы", - сообщили в ведомстве. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240621/karabakh-1954526450.html

https://ria.ru/20240612/mirotvortsy-1952362535.html

азербайджан

баку

армения

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в мире, азербайджан, баку, армения, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз