Послы стран СНГ возложили цветы к Вечному огню в Ташкенте
Послы из СНГ в День памяти и скорби возложили цветы к Вечному огню в Ташкенте
© SputnikПосол России в Узбекистане Олег Мальгинов во время возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте. 22 июня 2024
© Sputnik
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов во время возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте. 22 июня 2024
ТАШКЕНТ, 22 июн - РИА Новости. Церемония возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте с участием послов стран СНГ состоялась в субботу в День памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.
В традиционной торжественной акции приняли участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, послы Белоруссии и Казахстана, а также представители дипкорпуса
Участники церемонии возложили цветы у Вечного огня мемориала и почтили память героев и участников Великой Отечественной войны.
В мероприятии также приняли участие представители Россотрудничества, общественности, СМИ, жители и гости Ташкента.
"Братские могилы" были установлены в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.
В Узбекистане в настоящее время проживают около 100 участников войны и более 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.