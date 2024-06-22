https://ria.ru/20240622/tashkent-1954716112.html

Послы стран СНГ возложили цветы к Вечному огню в Ташкенте

Послы стран СНГ возложили цветы к Вечному огню в Ташкенте - РИА Новости, 22.06.2024

Послы стран СНГ возложили цветы к Вечному огню в Ташкенте

Церемония возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте с участием послов стран СНГ состоялась в субботу в РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T14:02

2024-06-22T14:02

2024-06-22T14:35

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узбекистан

ташкент

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ТАШКЕНТ, 22 июн - РИА Новости. Церемония возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте с участием послов стран СНГ состоялась в субботу в День памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости. В традиционной торжественной акции приняли участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, послы Белоруссии и Казахстана, а также представители дипкорпуса Участники церемонии возложили цветы у Вечного огня мемориала и почтили память героев и участников Великой Отечественной войны. В мероприятии также приняли участие представители Россотрудничества, общественности, СМИ, жители и гости Ташкента. "Братские могилы" были установлены в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений. В Узбекистане в настоящее время проживают около 100 участников войны и более 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

https://ria.ru/20240404/bezopasnost-1937767857.html

https://ria.ru/20240323/tashkent-1935172299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, узбекистан, ташкент, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)