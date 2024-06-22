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Послы стран СНГ возложили цветы к Вечному огню в Ташкенте - РИА Новости, 22.06.2024
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14:02 22.06.2024 (обновлено: 14:35 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/tashkent-1954716112.html
Послы стран СНГ возложили цветы к Вечному огню в Ташкенте
Послы стран СНГ возложили цветы к Вечному огню в Ташкенте - РИА Новости, 22.06.2024
Послы стран СНГ возложили цветы к Вечному огню в Ташкенте
Церемония возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте с участием послов стран СНГ состоялась в субботу в РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T14:02
2024-06-22T14:35
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россия
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ТАШКЕНТ, 22 июн - РИА Новости. Церемония возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте с участием послов стран СНГ состоялась в субботу в День памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости. В традиционной торжественной акции приняли участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, послы Белоруссии и Казахстана, а также представители дипкорпуса Участники церемонии возложили цветы у Вечного огня мемориала и почтили память героев и участников Великой Отечественной войны. В мероприятии также приняли участие представители Россотрудничества, общественности, СМИ, жители и гости Ташкента. "Братские могилы" были установлены в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений. В Узбекистане в настоящее время проживают около 100 участников войны и более 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
https://ria.ru/20240404/bezopasnost-1937767857.html
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В мире, Узбекистан, Ташкент, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Послы стран СНГ возложили цветы к Вечному огню в Ташкенте

Послы из СНГ в День памяти и скорби возложили цветы к Вечному огню в Ташкенте

© SputnikПосол России в Узбекистане Олег Мальгинов во время возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте. 22 июня 2024
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов во время возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса Братские могилы в Ташкенте. 22 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Sputnik
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов во время возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте. 22 июня 2024
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ТАШКЕНТ, 22 июн - РИА Новости. Церемония возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте с участием послов стран СНГ состоялась в субботу в День памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.
В традиционной торжественной акции приняли участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, послы Белоруссии и Казахстана, а также представители дипкорпуса
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Участники церемонии возложили цветы у Вечного огня мемориала и почтили память героев и участников Великой Отечественной войны.
В мероприятии также приняли участие представители Россотрудничества, общественности, СМИ, жители и гости Ташкента.
"Братские могилы" были установлены в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.
В Узбекистане в настоящее время проживают около 100 участников войны и более 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
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В миреУзбекистанТашкентРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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