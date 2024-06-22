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Тульские связисты-десантники провели тренировку по разворачиванию станции - РИА Новости, 22.06.2024
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Тульские связисты-десантники провели тренировку по разворачиванию станции
Тульские связисты-десантники провели тренировку по разворачиванию станции - РИА Новости, 22.06.2024
Тульские связисты-десантники провели тренировку по разворачиванию станции
Военнослужащие подразделения связи Тульского соединения Воздушно-десантных войск в зоне спецоперации провели тренировку по разворачиванию станции спутниковой... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T05:07
2024-06-22T05:07
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Военнослужащие подразделения связи Тульского соединения Воздушно-десантных войск в зоне спецоперации провели тренировку по разворачиванию станции спутниковой связи Р444-НЛ, благодаря малым габаритам и большой дальности передачи она практически не пеленгуется противником, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Элемент заход в здание с выполнением норматива по разворачиванию станции спутниковой связи Р-444НЛ, которая используется для работы со спутниками, для связи между абонентами. Работает с помощью спутников, поэтому дальность очень большая", - сообщили в ведомстве. Как отметили в МО РФ, несмотря на маленькие габариты станции, с ее помощью можно передать данные на большие расстояния. Кроме того, она практически не пеленгуется, то есть противнику очень тяжело ее вычислить. "Для того, чтобы РР-444НЛ выставить в работу и выйти с нее эфир, достаточно минут двух-трех подготовленному человеку, небольшой размер, компактный очень способствует разворачиванию в жилых массивах, вообще где угодно ее можно развернуть", - добавили в МО.
https://ria.ru/20240621/ucheniya-1954526813.html
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Тульские связисты-десантники провели тренировку по разворачиванию станции

Связисты-десантники провели тренировку по разворачиванию станции в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Военнослужащие подразделения связи Тульского соединения Воздушно-десантных войск в зоне спецоперации провели тренировку по разворачиванию станции спутниковой связи Р444-НЛ, благодаря малым габаритам и большой дальности передачи она практически не пеленгуется противником, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Элемент заход в здание с выполнением норматива по разворачиванию станции спутниковой связи Р-444НЛ, которая используется для работы со спутниками, для связи между абонентами. Работает с помощью спутников, поэтому дальность очень большая", - сообщили в ведомстве.
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Как отметили в МО РФ, несмотря на маленькие габариты станции, с ее помощью можно передать данные на большие расстояния. Кроме того, она практически не пеленгуется, то есть противнику очень тяжело ее вычислить.
"Для того, чтобы РР-444НЛ выставить в работу и выйти с нее эфир, достаточно минут двух-трех подготовленному человеку, небольшой размер, компактный очень способствует разворачиванию в жилых массивах, вообще где угодно ее можно развернуть", - добавили в МО.
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