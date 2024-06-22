https://ria.ru/20240622/svyazisty-1954657255.html

Тульские связисты-десантники провели тренировку по разворачиванию станции

Тульские связисты-десантники провели тренировку по разворачиванию станции - РИА Новости, 22.06.2024

Тульские связисты-десантники провели тренировку по разворачиванию станции

Военнослужащие подразделения связи Тульского соединения Воздушно-десантных войск в зоне спецоперации провели тренировку по разворачиванию станции спутниковой... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T05:07

2024-06-22T05:07

2024-06-22T05:07

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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Военнослужащие подразделения связи Тульского соединения Воздушно-десантных войск в зоне спецоперации провели тренировку по разворачиванию станции спутниковой связи Р444-НЛ, благодаря малым габаритам и большой дальности передачи она практически не пеленгуется противником, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Элемент заход в здание с выполнением норматива по разворачиванию станции спутниковой связи Р-444НЛ, которая используется для работы со спутниками, для связи между абонентами. Работает с помощью спутников, поэтому дальность очень большая", - сообщили в ведомстве. Как отметили в МО РФ, несмотря на маленькие габариты станции, с ее помощью можно передать данные на большие расстояния. Кроме того, она практически не пеленгуется, то есть противнику очень тяжело ее вычислить. "Для того, чтобы РР-444НЛ выставить в работу и выйти с нее эфир, достаточно минут двух-трех подготовленному человеку, небольшой размер, компактный очень способствует разворачиванию в жилых массивах, вообще где угодно ее можно развернуть", - добавили в МО.

https://ria.ru/20240621/ucheniya-1954526813.html

https://ria.ru/20240403/tetraedr-1937478372.html

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