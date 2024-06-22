https://ria.ru/20240622/svecha_pamyati-1954791292.html

В Ташкенте более 200 человек приняли участие в акции "Свеча памяти"

В Ташкенте более 200 человек приняли участие в акции "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2024

В Ташкенте более 200 человек приняли участие в акции "Свеча памяти"

Более 200 человек приняли участие в акции "Свеча памяти" в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T21:47

2024-06-22T21:47

2024-06-22T21:47

в мире

ташкент

узбекистан

россия

волонтеры победы

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

великая отечественная война (1941-1945)

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ТАШКЕНТ, 22 июн – РИА Новости. Более 200 человек приняли участие в акции "Свеча памяти" в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы", передает корреспондент РИА Новости. В разных странах мира 21 - 22 июня проходят памятные мероприятия с минутой молчания, приуроченные ко Дню памяти и скорби, 83-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Участники акции в Ташкенте - активисты движения "Волонтёры Победы", дипломаты посольства России и представительства Россотрудничества, жители Ташкента начали акцию с минуты молчания. Затем были зажжены несколько тысяч свечей, которые создали инсталляцию из фигур голубей, пламени Вечного огня, надписей "Ташкент" и "Помним". "Акция "Свеча памяти" проводится в Ташкенте уже четвертый год. Сегодня мы вместе с теми, кто чтит память тех, кто отдал свои жизни для победы над фашизмом", - сказал РИА Новости координатор" "Волонтеров Победы" Сергей Ежков. После создания инсталляции каждый из участников акции мог унести с собой частицу огня от зажженных свеч. "Братские могилы" были установлены в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений. В Узбекистане в настоящее время проживают около 100 участников войны и более 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

https://ria.ru/20240504/miting-1943894057.html

https://ria.ru/20240622/kishinev-1954665656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ташкент, узбекистан, россия, волонтеры победы, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), великая отечественная война (1941-1945)