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В Ташкенте более 200 человек приняли участие в акции "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2024
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21:47 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/svecha_pamyati-1954791292.html
В Ташкенте более 200 человек приняли участие в акции "Свеча памяти"
В Ташкенте более 200 человек приняли участие в акции "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2024
В Ташкенте более 200 человек приняли участие в акции "Свеча памяти"
Более 200 человек приняли участие в акции "Свеча памяти" в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T21:47
2024-06-22T21:47
в мире
ташкент
узбекистан
россия
волонтеры победы
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
великая отечественная война (1941-1945)
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ТАШКЕНТ, 22 июн – РИА Новости. Более 200 человек приняли участие в акции "Свеча памяти" в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы", передает корреспондент РИА Новости. В разных странах мира 21 - 22 июня проходят памятные мероприятия с минутой молчания, приуроченные ко Дню памяти и скорби, 83-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Участники акции в Ташкенте - активисты движения "Волонтёры Победы", дипломаты посольства России и представительства Россотрудничества, жители Ташкента начали акцию с минуты молчания. Затем были зажжены несколько тысяч свечей, которые создали инсталляцию из фигур голубей, пламени Вечного огня, надписей "Ташкент" и "Помним". "Акция "Свеча памяти" проводится в Ташкенте уже четвертый год. Сегодня мы вместе с теми, кто чтит память тех, кто отдал свои жизни для победы над фашизмом", - сказал РИА Новости координатор" "Волонтеров Победы" Сергей Ежков. После создания инсталляции каждый из участников акции мог унести с собой частицу огня от зажженных свеч. "Братские могилы" были установлены в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений. В Узбекистане в настоящее время проживают около 100 участников войны и более 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
https://ria.ru/20240504/miting-1943894057.html
https://ria.ru/20240622/kishinev-1954665656.html
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в мире, ташкент, узбекистан, россия, волонтеры победы, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Ташкент, Узбекистан, Россия, Волонтеры Победы, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Великая Отечественная война (1941-1945)
В Ташкенте более 200 человек приняли участие в акции "Свеча памяти"

Акции "Свеча памяти" в Ташкенте прошла на территории комплекса "Братские могилы"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛампады на акции "Свеча памяти"
Лампады на акции Свеча памяти - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Лампады на акции "Свеча памяти". Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 22 июн – РИА Новости. Более 200 человек приняли участие в акции "Свеча памяти" в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы", передает корреспондент РИА Новости.
В разных странах мира 21 - 22 июня проходят памятные мероприятия с минутой молчания, приуроченные ко Дню памяти и скорби, 83-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.
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Участники акции в Ташкенте - активисты движения "Волонтёры Победы", дипломаты посольства России и представительства Россотрудничества, жители Ташкента начали акцию с минуты молчания. Затем были зажжены несколько тысяч свечей, которые создали инсталляцию из фигур голубей, пламени Вечного огня, надписей "Ташкент" и "Помним".
"Акция "Свеча памяти" проводится в Ташкенте уже четвертый год. Сегодня мы вместе с теми, кто чтит память тех, кто отдал свои жизни для победы над фашизмом", - сказал РИА Новости координатор" "Волонтеров Победы" Сергей Ежков. После создания инсталляции каждый из участников акции мог унести с собой частицу огня от зажженных свеч.
"Братские могилы" были установлены в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.
В Узбекистане в настоящее время проживают около 100 участников войны и более 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
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В миреТашкентУзбекистанРоссияВолонтеры ПобедыФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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