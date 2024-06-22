https://ria.ru/20240622/stychka-1954753801.html
В Париже задержали двух военных после поножовщины
В Париже задержали двух военных после поножовщины - РИА Новости, 22.06.2024
В Париже задержали двух военных после поножовщины
Двое военных были задержаны в Париже после стычки с применением ножа, в результате которой пострадали несколько человек, сообщило в субботу агентство Франс... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T17:21
2024-06-22T17:21
2024-06-22T17:43
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ПАРИЖ, 22 июн - РИА Новости. Двое военных были задержаны в Париже после стычки с применением ножа, в результате которой пострадали несколько человек, сообщило в субботу агентство Франс Пресс. "Четыре человека, в том числе двое военных были помещены под стражу после стычки с ножом", - говорится в сообщении агентства. Инцидент произошел в ночь на субботу во время празднования ежегодного праздника музыки. По информации источника в полиции, двое военных подошли к женщине, после чего произошла ссора с участием её спутника и друга, передаёт Франс Пресс. Затем один из военных вытащил нож и нанёс ранения нескольким людям, сказано в материале. Отмечается, что по прибытии полиция разняла шесть человек, пятеро были ранены, один из них серьёзно, пострадавшие были доставлены в больницу, сообщает агентство. Полиция задержала нескольких человек, в том числе двух военных, пишет Франс Пресс. Органы начали расследование по делу о попытке умышленного убийства, говорится в статье.
https://ria.ru/20240621/ranenie-1954481587.html
https://ria.ru/20231130/frantsiya-1912921016.html
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в мире, париж
В Париже задержали двух военных после поножовщины
В Париже задержали двух военных после драки с ножом и ранения нескольких человек
ПАРИЖ, 22 июн - РИА Новости.
Двое военных были задержаны в Париже после стычки с применением ножа, в результате которой пострадали несколько человек, сообщило в субботу агентство Франс Пресс
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«
"Четыре человека, в том числе двое военных были помещены под стражу после стычки с ножом", - говорится в сообщении агентства.
Инцидент произошел в ночь на субботу во время празднования ежегодного праздника музыки. По информации источника в полиции, двое военных подошли к женщине, после чего произошла ссора с участием её спутника и друга, передаёт Франс Пресс. Затем один из военных вытащил нож и нанёс ранения нескольким людям, сказано в материале.
Отмечается, что по прибытии полиция разняла шесть человек, пятеро были ранены, один из них серьёзно, пострадавшие были доставлены в больницу, сообщает агентство.
Полиция задержала нескольких человек, в том числе двух военных, пишет Франс Пресс. Органы начали расследование по делу о попытке умышленного убийства, говорится в статье.