"Уничтожить не глядя". В США раскрыли сценарий большой войны с Россией
Дэвис: РФ уничтожит технику США в случае большой войны благодаря опыту СВО
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan WillcoxАмериканские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия благодаря опыту, полученному в специальной операции на Украине, уничтожит американскую военную технику в случае большой войны с США, заявил отставной офицер Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.
"Мы по глупости отдали им все наше оружие на изучение. Теперь они знают, как уничтожить его не глядя. Если мы когда-нибудь по глупости начнем боестолкновения с Россией, мы немедленно окажемся в невыгодном положении, потому что они знают, как нанести поражение всем нашим системам", — сказал эксперт.
По его мнению, Москва уже изучила все слабые места в военной машине Вашингтона. Это произошло по вине недальновидного руководства США, передавшего военную технику украинской армии, считает Дэвис.
В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство, что не может принести большей безопасности региону.
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