https://ria.ru/20240622/stsenariy-1954744196.html

"Уничтожить не глядя". В США раскрыли сценарий большой войны с Россией

"Уничтожить не глядя". В США раскрыли сценарий большой войны с Россией - РИА Новости, 22.06.2024

"Уничтожить не глядя". В США раскрыли сценарий большой войны с Россией

Россия благодаря опыту, полученному в специальной операции на Украине, уничтожит американскую военную технику в случае большой войны с США, заявил отставной... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T16:30

2024-06-22T16:30

2024-06-22T16:30

в мире

россия

сша

украина

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769509938_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_496aa2e1f4eb4379865dcba3cfa1e6f8.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия благодаря опыту, полученному в специальной операции на Украине, уничтожит американскую военную технику в случае большой войны с США, заявил отставной офицер Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Мы по глупости отдали им все наше оружие на изучение. Теперь они знают, как уничтожить его не глядя. Если мы когда-нибудь по глупости начнем боестолкновения с Россией, мы немедленно окажемся в невыгодном положении, потому что они знают, как нанести поражение всем нашим системам", — сказал эксперт.По его мнению, Москва уже изучила все слабые места в военной машине Вашингтона. Это произошло по вине недальновидного руководства США, передавшего военную технику украинской армии, считает Дэвис.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство, что не может принести большей безопасности региону.

https://ria.ru/20240622/rossiya-1954732348.html

https://ria.ru/20240621/rossiya-1954546395.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, дмитрий песков, нато