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"Уничтожить не глядя". В США раскрыли сценарий большой войны с Россией - РИА Новости, 22.06.2024
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16:30 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/stsenariy-1954744196.html
"Уничтожить не глядя". В США раскрыли сценарий большой войны с Россией
"Уничтожить не глядя". В США раскрыли сценарий большой войны с Россией - РИА Новости, 22.06.2024
"Уничтожить не глядя". В США раскрыли сценарий большой войны с Россией
Россия благодаря опыту, полученному в специальной операции на Украине, уничтожит американскую военную технику в случае большой войны с США, заявил отставной... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:30
2024-06-22T16:30
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия благодаря опыту, полученному в специальной операции на Украине, уничтожит американскую военную технику в случае большой войны с США, заявил отставной офицер Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Мы по глупости отдали им все наше оружие на изучение. Теперь они знают, как уничтожить его не глядя. Если мы когда-нибудь по глупости начнем боестолкновения с Россией, мы немедленно окажемся в невыгодном положении, потому что они знают, как нанести поражение всем нашим системам", — сказал эксперт.По его мнению, Москва уже изучила все слабые места в военной машине Вашингтона. Это произошло по вине недальновидного руководства США, передавшего военную технику украинской армии, считает Дэвис.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство, что не может принести большей безопасности региону.
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в мире, россия, сша, украина, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, НАТО
"Уничтожить не глядя". В США раскрыли сценарий большой войны с Россией

Дэвис: РФ уничтожит технику США в случае большой войны благодаря опыту СВО

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan WillcoxАмериканские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan Willcox
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия благодаря опыту, полученному в специальной операции на Украине, уничтожит американскую военную технику в случае большой войны с США, заявил отставной офицер Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.
"Мы по глупости отдали им все наше оружие на изучение. Теперь они знают, как уничтожить его не глядя. Если мы когда-нибудь по глупости начнем боестолкновения с Россией, мы немедленно окажемся в невыгодном положении, потому что они знают, как нанести поражение всем нашим системам", — сказал эксперт.
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По его мнению, Москва уже изучила все слабые места в военной машине Вашингтона. Это произошло по вине недальновидного руководства США, передавшего военную технику украинской армии, считает Дэвис.
В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство, что не может принести большей безопасности региону.
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