https://ria.ru/20240622/ssha-1954662037.html
США лишили российских дипломатов карточек освобождения от налогов
США лишили российских дипломатов карточек освобождения от налогов - РИА Новости, 22.06.2024
США лишили российских дипломатов карточек освобождения от налогов
Американские власти лишили российских дипломатов привилегии освобождения от налогов, сообщил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T07:10
2024-06-22T07:10
2024-06-22T07:38
в мире
сша
россия
анатолий антонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774954980_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_ced4a8c4ea75bc5f96814a9fab41f164.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Американские власти лишили российских дипломатов привилегии освобождения от налогов, сообщил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. "Сделали сегодня американцы... мелкий, пакостный выпад в отношении российских дипломатов, дипломатов двусторонних учреждений. Они отобрали у нас карточки освобождения от налога. Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов любой страны, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну. Да никто из нас и не собирается этого делать. У нас есть свое государство, которому мы платим и будем платить свои налоги", - сказал он после траурной церемонии в память о годовщине начала Великой Отечественной войны. Такие карточки позволяют, в частности, иностранным дипломатам не платить в США налог с продаж при расчетах в магазинах, ресторанах и иных подобных заведениях.
https://ria.ru/20240425/venki-1942183485.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774954980_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_78fce2a730b1edeebc755bb5146f129d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, анатолий антонов
В мире, США, Россия, Анатолий Антонов
США лишили российских дипломатов карточек освобождения от налогов
Антонов: США лишили российских дипломатов карточек освобождения от налогов
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Американские власти лишили российских дипломатов привилегии освобождения от налогов, сообщил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Сделали сегодня американцы... мелкий, пакостный выпад в отношении российских дипломатов, дипломатов двусторонних учреждений. Они отобрали у нас карточки освобождения от налога. Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов любой страны, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну. Да никто из нас и не собирается этого делать. У нас есть свое государство, которому мы платим и будем платить свои налоги", - сказал он после траурной церемонии в память о годовщине начала Великой Отечественной войны.
Такие карточки позволяют, в частности, иностранным дипломатам не платить в США налог с продаж при расчетах в магазинах, ресторанах и иных подобных заведениях.