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США лишили российских дипломатов карточек освобождения от налогов - РИА Новости, 22.06.2024
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07:10 22.06.2024 (обновлено: 07:38 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/ssha-1954662037.html
США лишили российских дипломатов карточек освобождения от налогов
США лишили российских дипломатов карточек освобождения от налогов - РИА Новости, 22.06.2024
США лишили российских дипломатов карточек освобождения от налогов
Американские власти лишили российских дипломатов привилегии освобождения от налогов, сообщил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T07:10
2024-06-22T07:38
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Американские власти лишили российских дипломатов привилегии освобождения от налогов, сообщил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. "Сделали сегодня американцы... мелкий, пакостный выпад в отношении российских дипломатов, дипломатов двусторонних учреждений. Они отобрали у нас карточки освобождения от налога. Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов любой страны, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну. Да никто из нас и не собирается этого делать. У нас есть свое государство, которому мы платим и будем платить свои налоги", - сказал он после траурной церемонии в память о годовщине начала Великой Отечественной войны. Такие карточки позволяют, в частности, иностранным дипломатам не платить в США налог с продаж при расчетах в магазинах, ресторанах и иных подобных заведениях.
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в мире, сша, россия, анатолий антонов
В мире, США, Россия, Анатолий Антонов
США лишили российских дипломатов карточек освобождения от налогов

Антонов: США лишили российских дипломатов карточек освобождения от налогов

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Американские власти лишили российских дипломатов привилегии освобождения от налогов, сообщил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Сделали сегодня американцы... мелкий, пакостный выпад в отношении российских дипломатов, дипломатов двусторонних учреждений. Они отобрали у нас карточки освобождения от налога. Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов любой страны, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну. Да никто из нас и не собирается этого делать. У нас есть свое государство, которому мы платим и будем платить свои налоги", - сказал он после траурной церемонии в память о годовщине начала Великой Отечественной войны.
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Такие карточки позволяют, в частности, иностранным дипломатам не платить в США налог с продаж при расчетах в магазинах, ресторанах и иных подобных заведениях.
 
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