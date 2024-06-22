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США лишили российских дипломатов карточек освобождения от налогов

США лишили российских дипломатов карточек освобождения от налогов - РИА Новости, 22.06.2024

США лишили российских дипломатов карточек освобождения от налогов

Американские власти лишили российских дипломатов привилегии освобождения от налогов, сообщил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T07:10

2024-06-22T07:10

2024-06-22T07:38

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Американские власти лишили российских дипломатов привилегии освобождения от налогов, сообщил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. "Сделали сегодня американцы... мелкий, пакостный выпад в отношении российских дипломатов, дипломатов двусторонних учреждений. Они отобрали у нас карточки освобождения от налога. Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов любой страны, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну. Да никто из нас и не собирается этого делать. У нас есть свое государство, которому мы платим и будем платить свои налоги", - сказал он после траурной церемонии в память о годовщине начала Великой Отечественной войны. Такие карточки позволяют, в частности, иностранным дипломатам не платить в США налог с продаж при расчетах в магазинах, ресторанах и иных подобных заведениях.

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в мире, сша, россия, анатолий антонов