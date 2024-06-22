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США не дают Киеву бить по ключевым аэродромам России, утверждает WP - РИА Новости, 22.06.2024
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00:57 22.06.2024 (обновлено: 03:06 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/ssha-1954649137.html
США не дают Киеву бить по ключевым аэродромам России, утверждает WP
США не дают Киеву бить по ключевым аэродромам России, утверждает WP - РИА Новости, 22.06.2024
США не дают Киеву бить по ключевым аэродромам России, утверждает WP
Ограничения США на дальность ударов по территории России американским оружием не позволяют Киеву атаковать важнейшие российские аэродромы, утверждает газета... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T00:57
2024-06-22T03:06
россия
украина
сша
джо байден
джейк салливан
владимир путин
нато
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ограничения США на дальность ударов по территории России американским оружием не позволяют Киеву атаковать важнейшие российские аэродромы, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. "Новая политика США, позволяющая Украине обстреливать российскую территорию из некоторых видов американского оружия, привела к сокращению числа российских атак, но все еще ограничивает радиус действия настолько, что не позволяет Украине наносить удары по ключевым аэродромам. Эти аэродромы используются российскими самолетами, которые сбрасывают смертоносные управляемые авиабомбы, наносящие наибольший ущерб военным позициям", — пишет издание со ссылкой на двух украинских чиновников.По их словам, США ограничили удары до расстояния менее 100 километров от границы. Американские чиновники отказались уточнить дальность ограничения, однако сообщили, что утверждения киевских источников неверны.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее в июне заявил, что разрешение применять американское оружие по России распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины. Президент Владимир Путин в конце мая заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240531/bayden-1949535788.html
https://ria.ru/20240606/ukraina-1951131819.html
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россия, украина, сша, джо байден, джейк салливан, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Россия, Украина, США, Джо Байден, Джейк Салливан, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
США не дают Киеву бить по ключевым аэродромам России, утверждает WP

WP: США не дают Киеву атаковать их оружием важнейшие российские аэродромы

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ограничения США на дальность ударов по территории России американским оружием не позволяют Киеву атаковать важнейшие российские аэродромы, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
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31 мая, 00:06
"Новая политика США, позволяющая Украине обстреливать российскую территорию из некоторых видов американского оружия, привела к сокращению числа российских атак, но все еще ограничивает радиус действия настолько, что не позволяет Украине наносить удары по ключевым аэродромам. Эти аэродромы используются российскими самолетами, которые сбрасывают смертоносные управляемые авиабомбы, наносящие наибольший ущерб военным позициям", — пишет издание со ссылкой на двух украинских чиновников.
По их словам, США ограничили удары до расстояния менее 100 километров от границы. Американские чиновники отказались уточнить дальность ограничения, однако сообщили, что утверждения киевских источников неверны.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее в июне заявил, что разрешение применять американское оружие по России распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины.
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Президент Владимир Путин в конце мая заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.

Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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РоссияУкраинаСШАДжо БайденДжейк СалливанВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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