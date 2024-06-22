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В Пентагоне прокомментировали вывод американских войск из Чада - РИА Новости, 22.06.2024
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00:28 22.06.2024 (обновлено: 05:59 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/ssha-1954647712.html
В Пентагоне прокомментировали вывод американских войск из Чада
В Пентагоне прокомментировали вывод американских войск из Чада - РИА Новости, 22.06.2024
В Пентагоне прокомментировали вывод американских войск из Чада
Пентагон назвал вывод своих войск из Чада временной мерой в рамках продолжающейся ревизии двусторонних отношений в сфере безопасности. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T00:28
2024-06-22T05:59
в мире
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сша
нигер
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Пентагон назвал вывод своих войск из Чада временной мерой в рамках продолжающейся ревизии двусторонних отношений в сфере безопасности.США ранее объявили, что по настоянию местных властей Чад покинула большая часть американского контингента, общая численность которого составляла 100 человек."Мы в мае передислоцировали из Чада небольшую группу американских военных, некоторые из которых и так готовились к отъезду. Эта команда продолжает выполнять свои задачи из различных точек вне Чада", — сказал журналистам представитель министерства обороны США."Этот временный шаг является частью продолжающейся ревизии нашего сотрудничества в сфере безопасности", — добавил он. США, по словам военного, готовы к совместной работе с Чадом. Ранее аналогичные требования США предъявил Нигер, откуда войска численностью порядка 600 человек планируется полностью вывести к 15 сентября.
https://ria.ru/20240503/pentagon-1943603196.html
https://ria.ru/20240502/ssha-1943389869.html
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в мире, чад, сша, нигер, министерство обороны сша
В мире, Чад, США, Нигер, Министерство обороны США
В Пентагоне прокомментировали вывод американских войск из Чада

Пентагон назвал вывод войск из Чада временной мерой в рамках ревизии отношений

© Фото : U.S. Army / Spc. Ryan LucasАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Ryan Lucas
Американские военнослужащие. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Пентагон назвал вывод своих войск из Чада временной мерой в рамках продолжающейся ревизии двусторонних отношений в сфере безопасности.
США ранее объявили, что по настоянию местных властей Чад покинула большая часть американского контингента, общая численность которого составляла 100 человек.
Авиабаза 101 в Нигере - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Пентагон: российские силы и военные из США находятся на одной базе в Нигере
3 мая, 06:33
"Мы в мае передислоцировали из Чада небольшую группу американских военных, некоторые из которых и так готовились к отъезду. Эта команда продолжает выполнять свои задачи из различных точек вне Чада", — сказал журналистам представитель министерства обороны США.
"Этот временный шаг является частью продолжающейся ревизии нашего сотрудничества в сфере безопасности", — добавил он.
США, по словам военного, готовы к совместной работе с Чадом.
Ранее аналогичные требования США предъявил Нигер, откуда войска численностью порядка 600 человек планируется полностью вывести к 15 сентября.
Акция протеста с требованием к солдатам армии США покинуть Нигер. 21 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
"Провал политики США". Экс-аналитик Пентагона указала на ошибку Вашингтона
2 мая, 03:20
 
В миреЧадСШАНигерМинистерство обороны США
 
 
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