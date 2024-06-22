https://ria.ru/20240622/ssha-1954647712.html

В Пентагоне прокомментировали вывод американских войск из Чада

В Пентагоне прокомментировали вывод американских войск из Чада - РИА Новости, 22.06.2024

В Пентагоне прокомментировали вывод американских войск из Чада

Пентагон назвал вывод своих войск из Чада временной мерой в рамках продолжающейся ревизии двусторонних отношений в сфере безопасности. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T00:28

2024-06-22T00:28

2024-06-22T05:59

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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Пентагон назвал вывод своих войск из Чада временной мерой в рамках продолжающейся ревизии двусторонних отношений в сфере безопасности.США ранее объявили, что по настоянию местных властей Чад покинула большая часть американского контингента, общая численность которого составляла 100 человек."Мы в мае передислоцировали из Чада небольшую группу американских военных, некоторые из которых и так готовились к отъезду. Эта команда продолжает выполнять свои задачи из различных точек вне Чада", — сказал журналистам представитель министерства обороны США."Этот временный шаг является частью продолжающейся ревизии нашего сотрудничества в сфере безопасности", — добавил он. США, по словам военного, готовы к совместной работе с Чадом. Ранее аналогичные требования США предъявил Нигер, откуда войска численностью порядка 600 человек планируется полностью вывести к 15 сентября.

https://ria.ru/20240503/pentagon-1943603196.html

https://ria.ru/20240502/ssha-1943389869.html

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в мире, чад, сша, нигер, министерство обороны сша