https://ria.ru/20240622/spetsoperatsiya-1954713446.html

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, уничтожили склад боеприпасов противника, ВСУ потеряли до 370... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:45

2024-06-22T13:45

2024-06-22T13:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952054884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7c70217f9d4b41f22ca0ba81a4a63cc4.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, уничтожили склад боеприпасов противника, ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 3-й и 4-й танковых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Червоная Диброва, Надия, Петровское Луганской Народной Республики, Торское и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, отражены две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны и 3-й штурмовой бригады противника."ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30. Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240622/toretsk-1954648479.html

https://ria.ru/20240621/front-1954061731.html

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, безопасность, харьковская область