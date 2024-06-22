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Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, уничтожили склад боеприпасов противника, ВСУ потеряли до 370... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:45
2024-06-22T13:45
2024-06-22T13:49
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, уничтожили склад боеприпасов противника, ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 3-й и 4-й танковых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Червоная Диброва, Надия, Петровское Луганской Народной Республики, Торское и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, отражены две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны и 3-й штурмовой бригады противника."ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30. Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Харьковская область
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ
Минобороны: группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи