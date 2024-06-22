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Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024
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13:45 22.06.2024 (обновлено: 13:49 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/spetsoperatsiya-1954713446.html
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, уничтожили склад боеприпасов противника, ВСУ потеряли до 370... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:45
2024-06-22T13:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, уничтожили склад боеприпасов противника, ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 3-й и 4-й танковых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Червоная Диброва, Надия, Петровское Луганской Народной Республики, Торское и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, отражены две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны и 3-й штурмовой бригады противника."ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30. Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240622/toretsk-1954648479.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Харьковская область
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ

Минобороны: группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, уничтожили склад боеприпасов противника, ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 3-й и 4-й танковых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Червоная Диброва, Надия, Петровское Луганской Народной Республики, Торское и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, отражены две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны и 3-й штурмовой бригады противника.
"ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30. Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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